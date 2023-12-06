Derince’de 5 gündem maddesi görüşüldü

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİKLERİ

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yönettiği Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda beş gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Bir önceki meclis karar özetlerinin görüşülmesiyle başlayan toplantıda gündemin ilk iki maddesinde yer alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev ve çalışma yönetmelikleri ile ilgili yazıları oy birliği ile Çeşitli İşler Komisyonu’na havale edildi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 2 OCAK

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün protokol yetkisi ile ilgili yazısı oy çokluğu ile kabul edilirken, Çeşitli İşler Komisyonu’nun görev ve çalışma yönetmeliği ile ilgili raporu oy birliği ile kabul edildi. Gündemin beşinci ve son maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğünün Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ücret tarifeleri ile ilgili yazısı değiştirilerek oy birliği ile kabul edildi. Derince Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantı tarihi ise 2 Ocak Salı günü olarak belirlendi.