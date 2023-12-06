Her yıl yılbaşında müşterilerine çeşitli hediyeler veren iş yeri sahibi Abdulmuttalip Akdemir, bu yıl yılbaşında Gazeteci-Yazar Mustafa Eranıl tarafından hazırlanan, 416 sayfadan oluşan ve içinde 81 Körfezli şairin yer aldığı ‘Körfez Şairler Antolojisi’ isimli kitabını hediye edeceğini söyledi. Genç girişimci iş adamı Abdulmuttalip Akdemir, ‘Hazırlanan eser çok güzel ve çok değerli. Tarihe not düşecek nitelikte ve üstelikte Körfezli şairlerine ait bir kitap. Bu nedenle bu yıl yılbaşı promosyonu olarak bu kitabı dağıtma kararı aldım. Müşterilerimiz, iş yerimizden bu kitabı alabilirler.” Dedi. Kitabın yazarı Mustafa Eranıl ise, genç girişimci iş adamının böyle bir karar almasından son derece mutlu olduğunu belirterek ‘Çok güzel bir karar. Kendisini tebrik ediyorum. Güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum’ dedi.
- Kültür-Sanat
ESNAFTAN ÖRNEK DAVRANIŞ, MÜŞTERİLERİNE KİTAP HEDİYE EDECEK
Körfez Fatih Mahallesi’nde yıllardır oto-bakım üzerine hizmet veren 5s Oto Hızlı Hasar Onarım Ve Mekanik Bakim Servisi’nin yönetim kurulu başkanı Abdulmuttalip Akdemir; müşterine kitap hediye edecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.