Kabine toplanıyor! Yeni asgari ücret gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Beştepe'deki toplantının gündeminde Gazze'deki son durumun yanı sıra enflasyonla mücadele, yeni asgari ücret gibi ekonomi başlıkları da olacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısında Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.

ENFLASYON VE YENİ ASGARİ ÜCRET GÜNDEMDE OLACAK

Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUNANİSTAN'A GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek.

Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.

Kaynak: MİLLİYET