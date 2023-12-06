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Meteoroloji uyardı! Kocaeli yağmura esir olacak!

Meteoroloji yeni hava durumunu açıkladı. Bugün itibarıyla tüm yurt soğuk, karlı ve yağışlı havanın etkisini girecek. Cuma ve cumartesi sıcaklıklar 6 ila 8 derece birden düşecek

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Meteoroloji uyardı! Kocaeli yağmura esir olacak! mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, yağmur ve sağanağın etkisi altında tahmin ediliyor.

KOCAELİ HAVA DURUMU

Bugün; Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. Yarın; Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 16°. 8 Aralık 2023 Cuma- Yağmurlu, sıcaklık 13°. 9 Aralık 2023 Cumartesi- Yağmurlu, sıcaklık 10°.
# Hava durumu, marmara, Hava

06 Ara 2023 - 10:03 - Gündem

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