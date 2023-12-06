Meteoroloji uyardı! Kocaeli yağmura esir olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, yağmur ve sağanağın etkisi altında tahmin ediliyor.
KOCAELİ HAVA DURUMU
Bugün; Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. Yarın; Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 16°. 8 Aralık 2023 Cuma- Yağmurlu, sıcaklık 13°. 9 Aralık 2023 Cumartesi- Yağmurlu, sıcaklık 10°.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.