Meteoroloji uyardı! Kocaeli yağmura esir olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, yağmur ve sağanağın etkisi altında tahmin ediliyor.

KOCAELİ HAVA DURUMU

Bugün; Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. Yarın; Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 16°. 8 Aralık 2023 Cuma- Yağmurlu, sıcaklık 13°. 9 Aralık 2023 Cumartesi- Yağmurlu, sıcaklık 10°.