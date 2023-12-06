40 kiloluk bal kabağı yetiştirdi

Karamürsel ilçesinde, 53 yaşındaki çiftçi Fahrettin Kahya, tarlasında yetiştirdiği bazı balkabakları 40 kilogram geliyor. Hasat zamanı gelen kabaklardan bazıları iriliği ile dikkati çekiyor.
Kahya, yaptığı açıklamada, bahçesinde yetişen kabaklardan bazılarının normalden fazla geliştiğini söyledi.
İnebeyli Mahallesi’nde çiftçilik yapan Fahrettin Kahya, karpuz, kavun, balkabağı ve hububat olmak üzere toplam 200 dekarlık alanda üretim yapıyorum, yetiştirdiğim ürünleri ilçede kurulan pazarlarda satıyorum.
Bu yıl ektiğim kabaklar, normal ebatlarının üstüne çıktı. 40 kilograma ulaşan kabakları tarladan römorka yüklemek çok zor oldu. Kabağı her gün düzenli olarak suladım, bakımını yaptım. Kabağın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Kabağı görenler çok şaşırıyor’ diye konuştu. Bal kabağının kilosunu ayıklanmadan 15 lira, ayıklanmış 25 liradan satıyorum. Yerli tohumdan yetişen dev kabakları gören müşterilerimiz şaşırıp kalıyor’ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hassan - Senin gibi üreticilerin çoğalması lazım. Emeğine yüreğine sağlık
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.