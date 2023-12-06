Başkan Büyükakın şampiyon kardeşlerle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Budapeşte’de düzenlenen Büyükler Dünya Karate Şampiyonasında ülkemizi ve şehrimiz gururla temsil eden Tuba Yakan (Yenen) ve Fatma Naz Yenen kardeşler ile Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin ve Kağıtspor Karate Antrenörü Mesut Kolaylı’yı makamında ağırladı. Tuba ve Fatma Naz kardeşler, ülkemizi ve şehrimizi girdikleri çok sayıda şampiyonada elde ettikleri başarılarla gururlandırdı.
CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA GELEN BAŞARI
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 26. Büyükler Dünya Şampiyonasında 55 kilogram kumite dalında altın, 61 kilogram kumite dalında gümüş madalya kazanan sporcuları makamında ağırlayan Başkan Büyükakın, “Cumhuriyetimizin 100. yılında elde ettiğiniz bu büyük başarı için sizleri canı gönülden kutlarım” dedi
TÜRKİYE YÜZYILININ ÖRNEK SPORCULARI
Buluşmada konuşan Başkan Büyükakın, “Sizler elde ettiğiniz bu başarıyla hem bize hem de Kocaeli halkına çok büyük bir gurur yaşattınız. Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılına girdiğimiz bu günlerde Tuba ve Fatma gelecek yüzyılın örnek sporcularısınız. Sizden sonra gelen nesillere neler başarabileceklerini göstermiş oldunuz. Hedefi hep daha da yukarıya çıkardınız. Sizleri ve antrenörlerimizi canı gönülden kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.