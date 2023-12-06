Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Aksa Sapağında devam eden metro çalışmaları sebebiyle trafiği rahatlatmak için Issıkköl Caddesinden İbrahim Ağa Caddesine ulaşımın sağlandığı güzergâhta şerit genişletme ve asfaltlama çalışması ile bordür imalat çalışması yapıldı. 170 metre bordür imalatı yapılan güzergâhta 270 ton binder, 220 ton aşınma asfalt serimi 550 tonda plent miks temel serim çalışması yapıldı. Yapılan çalışmayla Issıkgöl Caddesinden İbrahim Ağa Caddesine Aksa Sapağından tek şeritle trafik akışı ve geçiş sağlandı.
- Yaşam
Gebze Issıkgöl’den İbrahim Ağa’ya geçiş
Büyükşehir, Gebze Aksa Sapağındaki metro çalışmalarında trafiği rahatlatmak için Issıkköl Caddesinden İbrahim Ağa Caddesine şerit genişletme yaptı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.