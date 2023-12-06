- Hayatın İçinden

Rüzgarlı havada soba zehirlenmesine dikkat!

Uzman Dr. Mehmet Tatlı, Rüzgarlı havalarda gece kömür yakılan evlerdeki zehirlenme riskine karşı uyardı.
Rüzgarlı havada soba zehirlenmesine dikkat! mask

Tatlı, “Karbonmonoksit gazı renksiz ve kokusuzdur. Bu gaz solunduğunda ise sessiz bir ölüm gerçekleştirebiliyor. Zehirlenenlerin beyinlerinde, sinir sisteminde kalıcı hasar bırakabilir. Dolaşım sistemiyle alakalı olarak kalpte yine kalıcı hasarlar bırakabilmekte. Vatandaşımızın özellikle meteorolojiyi çok iyi takip etmesi gerekmekte." dedi.

Rüzgarlı havalarda gece kömür yakılan evlerdeki zehirlenme riskine karşı uyaran Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, “Karbonmonoksit gazı renksiz ve kokusuzdur. Bu gaz solunduğunda ise sessiz bir ölüm gerçekleştirebiliyor. Zehirlenenlerin beyinlerinde, sinir sisteminde kalıcı hasar bırakabilir. Dolaşım sistemiyle alakalı olarak kalpte yine kalıcı hasarlar bırakabilmekte. Vatandaşımızın özellikle meteorolojiyi çok iyi takip etmesi gerekmekte. Rüzgarlı havalarda sobanın gece yatmadan önce tamamen söndüğünün farkında olmaları lazım. Eğer özellikle kömür atılmışsa ters rüzgarlarla oluşan karbonmonoksit gazı soluma ihtimalinin farkında olmaları gerekmektedir” dedi.

Kaynak: KARAR

# sağlık

06 Ara 2023 - 10:56 - Hayatın İçinden

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.169.844 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL