Rüzgarlı havada soba zehirlenmesine dikkat!

Tatlı, “Karbonmonoksit gazı renksiz ve kokusuzdur. Bu gaz solunduğunda ise sessiz bir ölüm gerçekleştirebiliyor. Zehirlenenlerin beyinlerinde, sinir sisteminde kalıcı hasar bırakabilir. Dolaşım sistemiyle alakalı olarak kalpte yine kalıcı hasarlar bırakabilmekte. Vatandaşımızın özellikle meteorolojiyi çok iyi takip etmesi gerekmekte." dedi.
Rüzgarlı havalarda gece kömür yakılan evlerdeki zehirlenme riskine karşı uyaran Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, “Karbonmonoksit gazı renksiz ve kokusuzdur. Bu gaz solunduğunda ise sessiz bir ölüm gerçekleştirebiliyor. Zehirlenenlerin beyinlerinde, sinir sisteminde kalıcı hasar bırakabilir. Dolaşım sistemiyle alakalı olarak kalpte yine kalıcı hasarlar bırakabilmekte. Vatandaşımızın özellikle meteorolojiyi çok iyi takip etmesi gerekmekte. Rüzgarlı havalarda sobanın gece yatmadan önce tamamen söndüğünün farkında olmaları lazım. Eğer özellikle kömür atılmışsa ters rüzgarlarla oluşan karbonmonoksit gazı soluma ihtimalinin farkında olmaları gerekmektedir” dedi.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.