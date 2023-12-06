Parkinson tedavisine ‘anthrobot’ geliyor

Gümüşkaya, bu robotların sinir zedelenmeleri, alzheimer, parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini belirtiyor.

Mimarlık alanında yüksek lisans yapmak için geldiği ABD’de sentetik biyolojiye ilgi duyan Gizem Gümüşkaya, insan hücrelerinden ürettikleri küçük canlı robotlarla hasarlı dokuları iyileştirmeye yardımcı olmanın yanı sıra bunları mimarlık alanında da yapı malzemesi olarak kullanarak çevre dostu yeni inşaat metotları geliştirmeyi hedefliyor.

Gümüşkaya, insan hücrelerinden ‘anthrobot’ adını verdikleri küçük canlı robotlar ürettikleri araştırmalarına ilişkin bilgi vererek, “Anthrobot tek bir insan hücresinden 2 hafta süresinde türeyebilen çok hücreli, kendi kendine hareket edebilen bir robot” diye konuştu. Yapılması gereken tek şeyin ‘anthrobotların’ glukoz içerikli bir sıvıyla beslenmesi olduğunu ifade eden Gümüşkaya, bunların 2 haftanın sonunda kendi kendine hareket edebilen canlılara dönüştüğünü ve beslenme dışında geri kalan her şeyi kendi kendilerine yapabildiğini dile getirdi.

Gümüşkaya, nihai hedefinin ‘anthrobotların’ mimarlık alanında kullanılması olduğunu vurgulayarak, “Küresel ısınmayla doğaya salınan karbonların yüzde 40’ından çoğu inşaat sektöründen geliyor ve biyolojiye baktığımız zaman doğaya karbon salmayı bırakın doğadan karbon alarak büyüyen bir inşa metodu var. Bu özelliği mimarlığa getirebilirsek küresel ısınma açısından da çok güzel sonuçlar olabilecek yeni metotlar geliştirmiş olacağız. Benim kalbimdeki nihai amaç, bunların daha büyük hallerini yaparak yapı malzemesi olarak kullanmak” diye konuştu.

‘Anthrobotların’ biyolojik tabanlı canlılar olmaları nedeniyle tıpta birçok uygulama alanı olduğuna işaret eden Gümüşkaya, “Bu robotlar bir araya gelip birbirlerine tutunarak daha büyük yapılar üretebiliyor. Bu ürettikleri yapılar da köprü gibi görev görüp, eğer bir sinir dokusunda yırtık varsa o yırtığın üzerine yerleşerek o köprünün altından sinirlerin iyileşmesini sağlıyor ve bunu da 3 gün gibi çok kısa bir sürede yapıyor” dedi. Gümüşkaya, robotların sinir zedelenmeleri, alzheimer, parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini dile getirdi. Araştırmanın ABD’degüzel yansımaları olduğunu belirten Gümüşkaya, tıp camiasından iyi tepkiler aldıklarını söyledi.

Kaynak: KARAR