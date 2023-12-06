AK “KOYUN”, KARA “KOYUN!” ŞİMDİ BELLİ OLACAK

BANDIRMA, BODRUM, SAKARYA…

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 2023- 2024 sezonunun, ilk devresinin son 3 haftasına giriş yaptı. Temsilcimiz, şimdiye kadar topladığı 29 puan ile 2. sırada yer alıyor. İlk devreyi ikinci sırada tamamlamak isteyen Yeşil - Siyahlılar, ligin belki de en zor 3 haftasını geçirecek. 4. sıradaki Bandırma ile bu hafta mücadele edecek olan temsilcimiz, 5. sıradaki Bodrum FK ile önümüzdeki hafta karşılaşacak. Kapanış maçında ise ezeli rakibi Sakaryaspor ile mücadele edecek.

HEDEF KAYIPSIZ BİTİRMEK

Geçtiğimiz hafta şok Ümraniyespor yenilgisi haftayı kapatan Kocaelispor, önceki gün Ziraat Türkiye Kupası’nda da Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Yenilgi kotasını dolduran temsilcimiz kalan 3 maçta yenilgi yüzü görmek istemiyor. Her ne kadar zor takımlarla mücadele edilecek olsa da, Kocaelispor bu kalan 3 haftada puan kaybetmek istemiyor. Ligin ilk devresini 2. sırada bitirerek, 2. devre için avantaj sağlamak isteyen temsilcimizde asıl hedef, yıllardır hasret kaldığı Süper Lig’e yeniden çıkm