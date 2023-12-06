- Ekonomi

Akaryakıta indirim geliyor

Motorine son dakika itibarı ile bu gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Akaryakıta indirim geliyor mask

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte ilk indirim haberi geldi. İşte detaylar...

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. Pompa satış fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim öngörülüyor.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

BENZİN: 35.16 TL/L

MOTORİN: 38.22 TL/L
# Kocaeli, Kocaeli Gazete, kocaeli haber, kocaeli gazete haber, kocaeli guncel haberler, kocaeli manset, kocaeli manset-haber, Kocaeli haberleri, kocaeli gazeteleri, KOCAELİ GAZETESİ, Gölcük, kocaeli gündem, kocaeli son dakika, kocaeli flas haber, son dakika haberleri, Başiskele, İzmit, Kartepe, Gebze, Darıca, Dilovası, Körfez, Çayırova, Akaryakıt, akaryakıt fiyatları, benzin, motorin, gaz, yağ, Zam

06 Ara 2023 - 11:41 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.169.844 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hayru - Çok indirim olmuş ulan indirsenize4 00 tl indirim olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Aralık 12:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL