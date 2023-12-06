Akaryakıta indirim geliyor

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte ilk indirim haberi geldi. İşte detaylar...
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. Pompa satış fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim öngörülüyor.
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
BENZİN: 35.16 TL/L
MOTORİN: 38.22 TL/L
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hayru - Çok indirim olmuş ulan indirsenize4 00 tl indirim olsun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.