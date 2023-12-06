Akaryakıta indirim geliyor

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte ilk indirim haberi geldi. İşte detaylar...

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. Pompa satış fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim öngörülüyor.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

BENZİN: 35.16 TL/L

MOTORİN: 38.22 TL/L