KETENCİLER KÜLTÜR MERKEZİ’NDE SON ÇALIŞMALAR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, göreve başladığından bu yana ilçeye kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyor. Başkan Kocaman’ın seçim beyannamesinde yer alan Ketenciler Kültür Merkezi’nin yapımından son son dokunuşlar yapılıyor.
FONKSİYONEL KÜLTÜR MERKEZİ
Ketenciler Kültür Merkezi toplam 2955 metre kare alanda hizmet verecek. 537 metre kare kapalı alanı olan merkez içerisinde 135 metre kare düğün salonu, 18 metre kare Muhtarlık Ofisi, Kadın Spor Merkezi, KAR-MEK sınıfları, mutfak, bebek bakım odası, mescid ve wcler bulunuyor.
HAYIRLI OLSUN
Ketenciler Kültür Merkezi’nde yaptığı inceleme sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ““Kartepemize hem kültürel hem de sosyal olarak değer sağlayacak olan Ketenciler Kültür Merkezi Projemizi de tamamlıyoruz. Hemşehrilerimizin birlik, beraberlik, dayanışma ruhunu daha da pekiştirecek olan Ketenciler Merkezimiz hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.