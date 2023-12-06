“Türkiye Yüzyılı Kadınların Yüzyılı Olacak”

Başiskele Belediyesi ev sahipliğinde Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Türk Sineması’nın en önemli kadın sanatçılarından Hülya Koçyiğit, “Milli Mücadele'de Bir Kadın Üsteğmen: Kara Fatma” kitabı yazarı, Araştırmacı-Yazar İlknur Bektaş gibi özel isimlerin konuşmacı olarak katıldığı program Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetiminin de katılım gösterdiği etkinliğe Başiskeleliler ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKAN ÖZLÜ: VALİMİZ SESSİZ DEVRİMİN BİR PARÇASI

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü konuşmasında "Kadın kahraman olduğunu söylemez ama kahramandır, rehber olduğunu söylemez ama rehberdir. Afyonkarahisar Valimiz kadınlar tarafından yapılan sessiz devrimin bir parçası, beyaz perde de pek çok kadını canlandırmış Hülya Koçyiğit devrimin diğer bir parçası, İlknur Bektaş da aynı şekilde. Kadınlar güçlüdür, bugün Filistin’de mücadele eden kadınlar var. O kadınlar tüm kadınların ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.” ifadelerini kullandı.

YAZAR İLKNUR BEKTAŞ MİLLİ MÜCADELE’DE TÜRK KADINLARINI ANLATTI

Yazar İlknur Bektaş’ın Milli Mücadele’de Türk kadınlarının başarılarını anlattı. Milli Mücadele’de Anadolu’nun pek çok köşesinde yüzlerce kadının bağımsızlık aşkıyla savaştığını vurgulayan Bektaş, Türk kadınlarının savaş meydanında büyük başarılara imza atarak bugün kendilerine ilham verdiğini söyledi.

KOÇYİĞİT: TÜRKİYE YÜZYILI'NDA DAHA NİCE KADINLARIMIZI ALKIŞLAYACAĞIZ

Türk Sineması’nın usta sanatçısı Hülya Koçyiğit de programda sevenleriyle buluştu.

Koçyiğit, Avrupa'daki birçok ülkeden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti.

Kadınların artık her alanda yer aldığını ifade eden Koçyiğit, "Türkiye’nin ikinci yüzyılı kadınların yüzyılı olacak. İnsanlığın, varlığın, geleceğin şartı ailenin toplumsal direği kadındır. Kadın medenidir, ileridir ve üretkendir. Bugün hiçbir şey eskisi gibi değil, kadınların birçok sorunu AK Parti hükümetleri döneminde telafi edildi, önleri açıldı. Kadınlarımızın başarıları ülkemiz için basamaktır. Bugün her alanda başarılarıyla göğsümüzü kabartan yüzlerce kadın var. Türkiye Yüzyılı'mızda daha nice kadınlarımızı alkışlayacağız." dedi.

VALİ YİĞİTBAŞI “ TÜRKİYE’NİN İLK TÜRBANLI KADIN VALİSİ OLMAK BÜYÜK GURUR”

Türk Sineması'nın simge isimlerinden Hülya Koçyiğit konuşmasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin ikinci yüzyılının kadınların yüzyılı olacağını söyledi. Ben de buna inanıyorum. Unutulmamalı kadınlar devrimci ruhlardır, kadın demek hak, hukuk, saygı ve sevgi demek. Bugün birçok nokta eskisi gibi değil. Kadınlar için de bu böyle. AK Parti hükümetleri döneminde kadınlar için pek çok adım atıldı. Kızlarımız okumalı, vali ve hatta Cumhurbaşkanı olabilmeli.

İKİNCİ YÜZYIL KADINLARIN ELİNDE YÜKSELECEK

Çocuklar için tüm anne ve babalar hayaller kurar. Özellikle meslekleri noktasında ama biz çocuklarımızın mutlu olacakları meslekleri yapmasını istemeliyiz. Emine Erdoğan'ı anmak isterim çünkü kendisi uluslararası toplumu vicdan noktasında harekete geçirmiş, kadınlarımız için pek çok çalışmaya imza atmış bir insan. Kendisini kutluyorum. Güçlü kadınlar yarını inşa edecek, ikinci yüzyıl kadınların elinde yükselecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi kadınlara değer veren erkeklerin çoğalmasını temenni ediyorum." dedi.

VALİ KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI: BÜYÜK TAARRUZUN 100.YILINDA GÖREVE ATANDIK

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da konuşmasında şunları söyledi:

“Medya ve İletişim okumak istedim, okudum. O dönem Bosna Hersek Savaşı vardı. İnsanların yaşadığı sıkıntıları anlatmak için gazeteci oldum ama mesleği yapamadım. Hangi meslekleri yapacağımızı Allah belirliyor. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Afyonkarahisar Valisi olarak atandım. Medya ve İletişim çalışmalarım beni bulunduğum göreve taşıdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruzu başlattığı kente vali olarak taarruzun 100.yılında atandık.”

“ÇOCUKLAR 'VALİ OLACAĞIM' DİYOR”

“Afyon'un kadın anaları vardır. Ben de kenti kadın analarla özdeştirmeye çalışıyorum. Kadın ana şehre faydası olan kadın demek ve bu isim şehri tarihte imar eden üç kadından gelmekte. Böyle bir kent belki de henüz kadın valiye hazır değil denilebilir ama bugün Afyon'da artık birinci sınıf öğrencilerine 'Büyünce ne olacaksın?' diye sorulduğu zaman 'Vali' diyor. Bugün Türkiye tarihinde toplam 9 kadın vali olmuş, aktif olarak 3 kadın valimiz var. Buradan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.”

“HEPİMİZ BU ÜLKEYE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

“Biz çok güçlü bir ülkeye, orduya ve lidere sahibiz. Gençlerimize kendilerine güvenmelerini istiyor ve hedefleri doğrultusunda sonuna kadar gitmelerini istiyoruz. Devletimiz ile vatandaş arasında zaman zaman bağlar koptu. Biz 28 Şubat'ı yaşadık ama o günler geride kaldı. Artık bu ülke için iyi bir şey yapmak isteyen herkese kapılar açık. Dünyanın vicdanıyız ve sırf bundan dolayı başta biz kadınlar olmak üzere hepimiz bu ülkeye sahip çıkacağız. Birbirimize bağlılığımız ve kuşatıyoruz.”

“İSRAİL ZULMÜNE KARŞI BOYKOT ÖNEMLİ BİR MÜCADELE”

“Bizim bugün en büyük mücadelemiz Filistin'de yaşanan zulme karşı boykot yeni dünyadaki önemli bir mücadeledir. Kadınlarımızın bu noktadaki duyarlılığı çok önemli. Ben şahsen yapmaya çalışıyorum. Benim bir 15 Temmuz belgeselim var, o akşam biz İstanbul'daydık ve Atatürk Havalimanı'na giderek Cumhurbaşkanımızı karşıladık. Eşim bana' O akşam sen bana çıkalım' demeseydim, dışarı çıkmazdık. Yani biz kadınların mücadele azmi ve kararlılığı çok önemli."

Yiğitbaşı, "Çok güçlü devlete sahip olduğumuz için ne kadar gurur duysak az. Gençlerimize, kendilerine güvenmelerini, hayallerinin peşinden gitmelerini söylüyorum. Türkiye Yüzyılı'nda dünyanın vicdanı olacak dik duruş sergileyecek ülkemize sonuna kadar biz kadınlar olarak sahip çıkacağız." dedi.

FİLİSTİN TEMALI KUM SANATI GÖSTERİSİ

"Yeni Çağa İlham Veren Yüzyılın Kadınları" programı, Dünya Kareografi Şampiyonu Sanatçı Oğuz Kızıklı’nın Filistin temalı kum sanatı gösterisiyle sona erdi. Program, kadınların başarılarına odaklanarak, Türkiye'nin gelecekteki kadın liderlerine olan güveni ve desteği vurguladı.

MİLLİ MÜCADELE’DE CUMHURİYET KADINLARI SERGİSİ

"Yeni Çağa İlham Veren Yüzyılın Kadınları" programı kapsamında ayrıca Yazar İlknur Bektaş’ın “Milli Mücadele’de Cumhuriyet Kadınları” sergisi de Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde açıldı. Sergide Milli Mücadele döneminde cesurca ve fedakârca hareket eden kahraman kadınlarımızın cephede ve cephe gerisinde yaptığı fedakârlıkların yanı sıra sanatta, sanayide, ilimde ve bilimde başarılı olan rol model kadınların fotoğrafları ve o yıllardan görüntüler ziyaretçileri bekliyor olacak. Sergi 10 Aralık Pazar gününe kadar sürecek.