İzmit’in kadın yöneticileri Dünya Kadın Hakları Günü’nde buluştu

İzmit Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü sebebiyle İzmit’in kadın yöneticilerini bir araya getirdi. Kadın belediye başkan yardımcıları, kadın müdürler ve kadın muhtarlar Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde buluştu. Kahvaltı ile başlayan program mum yapımı atölyesinde devam etti.

“BU KAZANIMLARI KAYBETMEMELİYİZ”

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, kahvaltı programında yaptığı konuşmada, “5 Aralık Kadın Hakları Gününde farkındalık yaratmak için sizlerle bir araya gelmek istedik. Kadınlar olarak yaşadığımız toplumda şartların kolay olmadığını görüyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadınların toplumda hak ettiği değeri görebilmesi amacıyla büyük mücadele verdi ve Avrupa ülkelerinden çok önce seçme ve seçilme hakkına sahip olduk. Bu kazanımları kaybetmemek ve gelecek nesillere aktarabilmek için çalışmaya devam etmeliyiz” dedi.