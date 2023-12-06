YRP Gebze'de baş müşahit buluşma programı gerçekleştirildi

Programa Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç’ın yanı sıra, Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sezgin, MKYK Üyeleri Süleyman Kabaca, Basri Çayır, Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan, Bilecik İl sorumlusu 28. Dönem millet vekili adayı Yaşar Birgül, Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cabir Bilikci, 28. Dönem milletvekili aday ve aday adayları, baş müşahitler, çevre ilçelerin teşkilatları ve çok sayıda partili katıldı. Düzenlenen yemek organizasyonuyla, Yeniden Refah Partisi 2024 yılında gerçekleştirilecek olan yerel seçim çalışmalarına resmen başladı. Partililer milli görüşün en önemli kalelerinden birisi olarak gördükleri Kocaeli’nde, yapılacak olan yerel seçimlerde Gebze ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 13 belediyeyi de kazanabilmek için yoğun bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe teşkilatı haftalık toplantısının ardından Belediye Meclis üyeliği aday adayı başvuruları alındı 40 kişinin aynı anda Belediye meclis üyeliği aday adaylığına müracaat ettiği Yeniden Refah Partisi Gebze ilçe Başkanı Engin Kılıç seçimlere ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kılıç yaptığı açıklamada; Meclis üyesi aday başvurusu yapan arkadaşlarımızın çoğunluğunun genç olmasının kendilerini heyecanlandırdığını inşaallah bu geçliğin Gebze’ye Refah getireceğini söyledi Kılıç konuşmasına:

Yeniden Refah Partimiz özellikle son 3 ayda adeta şaha kalkarak yüzde 30 büyümüş ve üye sayısını 260 binden 331 bin üyeye çıkartmıştır. Bu Yeniden Refah Partimizin Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olduğunun en önemli göstergesidir. Türkiye'de belediyeler halka hizmet etmekten çok servet transferi için kullanılan, yoksulluk ve rüşvet ağına saplanmış yapılar haline gelmiştir. Belediyeler çeşitli dönemlerde çeşitli zümrelerin gelip servet transferi yaptığı, parti teşkilatlarının beslendiği yerel darphanelere dönüşmüştür. Yerel yönetimlerde milli görüşün iktidar olması demek milletimizin özlemle, hasretle beklediği 1989-1994 yıllarındaki milli görüş belediyeciliğinin yeniden hayata geçirilmesi demektir. Millî görüş belediyeciliği 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir' bile anlayışıyla yapılan belediyeciliktir. Millete hizmeti ibadet olarak yapan belediye başkanlarının olduğu bir belediyeciliktir.

Böyle muazzam bir miras üzerinde aynı aşkla, aynı heyecanla, aynı ruhla Yeniden Refah Partisi olarak ve o dönemki efsane hizmetleri yapan kahraman belediye başkanlarımız gibi siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapan kadrolarımızla, makam ve rakam için değil Allah rızası için siyaset yapan kadrolarımızla yeniden geleceğiz ve belediyeleri yeniden teslim alacağız inşallah.Bugün Türkiye'de bir yanda rantçı belediyeler, bir yanda heykelci belediyeler, bir yanda da örgütçü belediyecilerle karşı karşıyayız. Bunların hepsi artık çökmüştür, yerle yeksan olmuştur. Belediyelerde bugün yaşanan sorunların temelinde zihniyet sorunu yatmaktadır. Ve bu sorunlu zihniyetin sebebi de ahlak yoksunluğudur, ahlak sorunudur. Milletin gelirinden alın terinden oluşan belediyenin fonlarını ve bütçesini yolsuzluğa ve ranta peşkeş çekmek bir ahlak sorunudur. Şu anda Türkiye'de belediyeler boğazına kadar borca batmış durumdadır. İlçe belediyelerinde borçlar 100 milyondan başlıyor. İl belediyelerinde borçlar 1 milyara çıkıyor. Büyükşehir belediyelerinde 5 milyara kadar bu borçlar devam ediyor. Belediyenin bütçesini har vurup harman savurmak, israf etmek veya kendine aktarmak çok büyük bir ahlak sorunudur. Millî görüş belediyeciliği demek ahlaklı belediyecilik demektir. Ahlaklı belediyecilik. Bu bir zihniyettir. Bir anlayıştır. Bir ruhtur. Yeniden Refah Partisi olarak bu çürümüş, milletin bıkıp usandığı ahlaktan yoksun, rant odaklı belediyecilik anlayışını Cenabı Allah'ın izniyle milletimizin teveccühüyle yıkacağız ve yerine ahlaklı hâkim kılacağız inşallah. Ahlaklı belediyecilik Millî görüş ruhuyla Yeniden Refah'la, yeniden gelecek inşallah. Mart yerel seçimlerinde Gebze’yi Yeniden Refah ile buluşturacağız. İnşaallah."