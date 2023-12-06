Başiskesle'de 3 katlı bina icradan satılık

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2022/2764 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2764 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri :Taşınmaz tapu kaydında Kocaeli ili Başiskele ilçesi Ş. Döngel M. Mah/Köy 289 ada 3 parsel arsa nitelikli 335,00 m2 yüzölçümlü tam hisseli taşınmazdır. Söz konusu taşınmazBarbaros Mahallesi Kahramanlar Caddesi 289 ada 3 parsel No:16 D:1 D:2 D:3 Başiskele/ Kocaeliposta adresinde bulunmaktadır. (Uavt1:2529718138 Uavt2:2516818560 Uavt3:2535117952) Taşınmaz tarif olarak Yunus Emre Caddesini Millet Caddesine bağlayan istikamette 600 metre ilerlenince sağ tarafta konumlu binaya ulaşılır. Ulaşım Millet Caddesi üzerinden geçen toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır.

Kıymet takdirine konu taşınmaz Başiskeleilçesi, Barbaros mahallesi, Kahramanlar Caddesi 289 ada 3 parselde kayıtlı yüz ölçümü tapu kayıtlarında 335 m² olan parseldir. Parsel üzerinde zemin+2 normal kat olmak üzere 3 katlı betonarme yapı bulunmakta olup 3/B yapı sınıfında olduğu kanaati oluşmuştur. Taşınmazda her katta 1 er adet mesken bulunmakta olup toplamda 3 adet mesken konumludur.

Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu binada zemin katta 1 adet mesken konumlu olup projesine göre salon, mutfak, 2 oda, antre, banyo, balkon hacimlerinden oluşmaktadır. 1 nolu mesken Net 67 m2Brüt 77 m2 kullanım alanlıdır. Binanın apartman holü 14 m2 olup zemin katı 91 m2 kullanım alanlıdır. 1. katta 1 adet mesken konumlu olup projesine göre salon, mutfak, 3 oda, antre, banyo, wc, 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. 2 nolu mesken Net 94 m2Brüt 108 m2 kullanım alanlıdır. 1.normal katın apartman merdiven holü 9 m2 olup zemin katı 117 m2 kullanım alanlıdır. 2. katta 1 adet mesken konumlu olup projesine göre salon, mutfak, 3 oda, antre, banyo, wc, 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. 2 nolu mesken Net 94 m2Brüt 108 m2 kullanım alanlıdır. 1.normal katın apartman merdiven holü 9 m2 olup zemin katı 117 m2 kullanım alanlıdır. Bina toplamda 325 m2 kullanım alanlıdır. Bina atıl vaziyette olup hali hazırda kullanılmadığı görülmüştür.

Konu parsel eğimsiz bir topografik yapıya sahip, dikdörtgen geometrik şekli olan parseldir. Doğu cephesi asfalt yola yaklaşık 15 metre, güney cephesi 22 metre cephesi olan parselin etrafı komşu parseller ile çevrilidir. Arsanın etrafı betonarme duvar ile çevrilidir. Arazinin jeolojik özellikleri hakkında gözlem yapma imkânı bulunmamaktadır. Marmara Bölgesi iklimi etkisi altındadır.

Değerlemesi yapılan gayrimenkulün ada/parsel bazında konumunun doğruluğu imar paftasından ve CBS sisteminden tespit edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu parsel imar durumuna göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında Konut alanında kalmakta olup yapılaşma koşulları; ayrık nizam, 3 Kata Taks:0,40 Kaks:1,20 müsadeli şeklindedir.

Kıymet takdirine konu gayrimenkulün yerinde yapılan incelemesi sonucu bulunduğu mevkii, konumu, imar durumu, altyapı ve ulaşım olanakları,yakın çevresindeki emsaller ve emsallerin özellikleri göz önünde bulundurularak, yapılan piyasa araştırması ve emsal karşılaştırmasına göre değer takdir edilmiştir. Parsel üzerindeki yapı %40 tamamlanma oranında olup , %30 amortisman uygulanmıştır. Parselin sokak m2 rayiç bedelin 200 TL/m2 olduğu bilgisi Başiskele Belediyesi emlak biriminden şifahen öğrenilmiştir.

Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen taşınmazın, yerinde yapılan incelemesinde konumuna, büyüklüğüne, inşai kalitesine, imar mevzuatları çerçevesinde inşaat hakkı kapsamında olan inşaatı tamamlanmış bölümünün mimari özelliklerine ve çevrede yapılan piyasa araştırmalarına göre ; 02.11.2022 keşif tarihindeki değeri1.634.725 TL değer ve takdir edilmiştir.,

Adresi : Barbaros Mahallesi Kahramanlar Caddesi 289 Ada 3 Parsel No:16 D:1 D:2 D:3 Başiskele/ Kocaeli

Yüzölçümü : 335,00 m2

Arsa Payı : ----

İmar Durumu :Yukarıda belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.634.725,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 14:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:44

24/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.