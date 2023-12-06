Çayırova'da 28 m² işyeri icradan satılık

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2023/2027 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2027 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Çayırova İlçe, AKSE Mahalle/Köy, 1745 Ada, 28 Parsel, Zemin kat, 5 numaralı işyeri nitelikli bağımsız bölüm

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE; Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 1745 Ada 28 Parsel, Zemin kat, 5 numaralı işyeri nitelikli taşınmaz. Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Emek(tapuda Akse)Mahallesi, Fikri Altınokka Dicle Caddesi, Atasayar Apartmanı No:58C, PK41420(UAVT Kodu:1286001357)adresinde bulunmakta olup Zemin kat 5 nolu bağımsız bölüm işyeri nitelikli taşınmaz. Bina Bodrum +Zemin +5normal+çatı katı olmak üzere 8 kattan oluşmaktadır. Betonarmedir. Binada inşai faaliyatler tamamen bitmiştir, taşıyıcı sistemi, duvarları tamamlanmış, sıvalı, boyalı ve mantolamalıdır. Bina önünde açık otopark alanı bulunmaktadır. Projesinde ve yerinde yapılan inlemede; Yapı ruhsatlı olup iskanı bulunmamaktadır. İşyerinin brüt inşaat alanı yaklaşık:30m2, net alanı yaklaşık 28,00 m2dir. İşyeri alanı ve 1 wc hacimlerinden oluşmaktadır. İşyeri güney yön ve zemin kattan sağlanan bina girişine göre sağdan 2.sırada konumlu olup derinliği 7.40 m, genişliği 3,78m'dir. İşyerinin güney yöne cephesi bulunmakta olup cephe genişliği 3,78m.dir. Tüm cephesi doğalgaz tesisatının bulunduğu komple cam olup görünürlük ve reklam kabiliyeti iyidir. Zeminleri seramik kaplama, duvarları plastik boyalı olan işyerinin ısınması için doğalgaz tesisatının bulunduğu doğalgaz borusu çekilmemiş, radyatörü takılmamış haricinde tamamlanmış vaziyette olduğu görülmüştür. Taşınmaz keşif tarihinde boş durumdadır. Taşınmaz, Çayırova ilçe sınırlarında ve ana ulaşım yollarına yakındır, ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Bölge konut ve kısmen konut altı ticari fonksiyonlu gelişme göstermiş olup 3-5 katlı yapılardan oluşmaktadır. Bulunduğu cadde üzerinde yaya trafiği ve ticari hareketlilik azdır. Çevresinde genellikle market tarzı işletmeler yer almaktadır. Sosyo-ekonomik yönden genellikle orta ve alt düzey gelir grubunun ikamet alanında kalmaktadır., 615,00 m2 ana taş. yüzölçümlü,

Adresi : Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 1745 Ada 28 Parsel Zemin Kat 5 Nolu Bağımsız BölümÇayırova / KOCAELİ

Ana Taş .Yüzölçümü : 615,00 m2

Arsa Pay/Payda : 13/615 Hisse Pay/Payda : 1/1

İmar Durumu: İnşaat tarzı1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer almaktadır. ''Konut Alanı'' lejantına sahip parsel Ayrık nizam 5 kat, Taks:0,30, Kaks:1,50, ön bahçe çekme mesafesi 5 m. yapılaşma şartlarına tabidir.

Kıymeti : 750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Beyan: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.

Beyan: Yönetim Planı: 27/10/2014

Diğer : Gebze 3. Asliye Hukuk Mah. 2016/23 E. sayılı/dosyasının ihtiyati tedbir şerhi (İlgili mahkemenin 09/10/2023 tarihli yazısında ''Söz konusu tedbirin, Mahkememiz dosyasından tapu kaydı üzerine ihtiyati tedbir istenen taşınmazın cebri satışına engel teşkil etmeyeceği, ancak Mahkememiz dosyasından verilen kararın henüz kesinleşmediği ve dosya taraflarınca tedbirin kaldırılması hususunda her hangi bir talepte bulunulmadığından bu yönde bir değerlendirme yapılmadığı, sonuç itibariyle söz konusu tedbirin devam ettiği ve tapu kaydından kaldırılmaması gerektiği değerlendirilmektedir.'' hususu bildirilmiştir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 10:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 10:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 10:17

01/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.