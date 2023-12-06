06 Ara 2023 - 13:20- Spor G:

Kamp programı belli oldu

Trendyol 1. Lig’in, ilk devresinin tamamlanmasına 3 maç kala, Kocaelispor’un devre arası kamp programı belli oldu.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
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Temsilcimiz 1 hafta boyunca Antalya Belek’te kampta olacak. Yeşil - Siyahlılar burada 2 takım ile antrenman maçı yapacak. Bu iki takımın da yabancı liglerden olması kuvvetle muhtemel. Devre arası transferlerinin de bu kamp süresine yetiştirilmesi planlanıyor. 2-8 Ocak tarihler arasında yapılması planlanan devre arası kampının, Antalya Belek Titanic Otelde gerçekleşmesi bekleniyor.

06 Ara 2023 - 13:20 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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