Kamp programı belli oldu

Temsilcimiz 1 hafta boyunca Antalya Belek’te kampta olacak. Yeşil - Siyahlılar burada 2 takım ile antrenman maçı yapacak. Bu iki takımın da yabancı liglerden olması kuvvetle muhtemel. Devre arası transferlerinin de bu kamp süresine yetiştirilmesi planlanıyor. 2-8 Ocak tarihler arasında yapılması planlanan devre arası kampının, Antalya Belek Titanic Otelde gerçekleşmesi bekleniyor.