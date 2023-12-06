Temsilcimiz 1 hafta boyunca Antalya Belek’te kampta olacak. Yeşil - Siyahlılar burada 2 takım ile antrenman maçı yapacak. Bu iki takımın da yabancı liglerden olması kuvvetle muhtemel. Devre arası transferlerinin de bu kamp süresine yetiştirilmesi planlanıyor. 2-8 Ocak tarihler arasında yapılması planlanan devre arası kampının, Antalya Belek Titanic Otelde gerçekleşmesi bekleniyor.
06 Ara 2023 - 13:20- Spor Güncelleme:
Kamp programı belli oldu
Trendyol 1. Lig’in, ilk devresinin tamamlanmasına 3 maç kala, Kocaelispor’un devre arası kamp programı belli oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.