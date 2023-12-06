Takviye şart!

ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, topladığı 29 puanla 2. sırada yer alıyor. Ligde sırasını başka takımlara vermek istemeyen temsilcimizde transfer çalışmaları yavaş yavaş başladı. Kadro derinliğinin korunması ve kulübenin sağlamlaştırılması açısından hedef bölgeler ile ilgili oyuncular radara girmeye başladı. Kocaelispor’da öncelik merkezi güçlendirmek. 6,8 numara transferleri ile orta saha güçlendirilecek ve sezon başından beri en kuvvetsiz olduğumuz noktaya takviye yapılacak.
MEVKİLER GÜÇLENDİRİLECEK
Kocaelispor’da santrfor, kanat ve bekleri de güçlendirmek için düşünce mevcut. Golcümüz Douglas Tanke’nin alternatifi olarak golcü bir oyuncunun takıma katılması bekleniyor. Öte yandan beklerinde güçlendirilmesi ve hücüm bölgesinde kanat oyuncusu alınması da gündemde. Devre arasında bazı oyuncularla yollar ayrılabilir. Kiralık olarak başka takımlara gönderilecek futbolcular da gündeme gelecektir. Kocaelispor Yönetimi, teknik heyetle birlikte oturup bu konuları görüşecek. Nihai kararlar yönetim ve teknik heyetin ortak düşünceleri sonrasında verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.