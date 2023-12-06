Takviye şart!

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, topladığı 29 puanla 2. sırada yer alıyor. Ligde sırasını başka takımlara vermek istemeyen temsilcimizde transfer çalışmaları yavaş yavaş başladı. Kadro derinliğinin korunması ve kulübenin sağlamlaştırılması açısından hedef bölgeler ile ilgili oyuncular radara girmeye başladı. Kocaelispor’da öncelik merkezi güçlendirmek. 6,8 numara transferleri ile orta saha güçlendirilecek ve sezon başından beri en kuvvetsiz olduğumuz noktaya takviye yapılacak.

MEVKİLER GÜÇLENDİRİLECEK

Kocaelispor’da santrfor, kanat ve bekleri de güçlendirmek için düşünce mevcut. Golcümüz Douglas Tanke’nin alternatifi olarak golcü bir oyuncunun takıma katılması bekleniyor. Öte yandan beklerinde güçlendirilmesi ve hücüm bölgesinde kanat oyuncusu alınması da gündemde. Devre arasında bazı oyuncularla yollar ayrılabilir. Kiralık olarak başka takımlara gönderilecek futbolcular da gündeme gelecektir. Kocaelispor Yönetimi, teknik heyetle birlikte oturup bu konuları görüşecek. Nihai kararlar yönetim ve teknik heyetin ortak düşünceleri sonrasında verilecek.