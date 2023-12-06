- Spor

Yüzücüler rakip tanımıyor

Türkiye Yüzme Federasyonu ile Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen Yüzme 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Şampiyonası, 1-3 Aralık tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Yüzme Havuzunda yapıldı.

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
Yüzücüler rakip tanımıyor mask

41 ilden, 291 kadın ve 294 erkek toplam 585 sporcunun mücadele ettiği şampiyona üç gün boyunca çekişmeli ve heyecanlı yarışlara sahne oldu. Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcuları Meyra Kocaman, Doğa Duygu Ergül, Aleyna Çoban ve Öykü Özdemir 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali müsabakalarından şampiyonluklarla döndü.
# oldu, türkiye

06 Ara 2023 - 13:23 - Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

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