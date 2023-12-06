Yüzücüler rakip tanımıyor

41 ilden, 291 kadın ve 294 erkek toplam 585 sporcunun mücadele ettiği şampiyona üç gün boyunca çekişmeli ve heyecanlı yarışlara sahne oldu. Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcuları Meyra Kocaman, Doğa Duygu Ergül, Aleyna Çoban ve Öykü Özdemir 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali müsabakalarından şampiyonluklarla döndü.