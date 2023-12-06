41 ilden, 291 kadın ve 294 erkek toplam 585 sporcunun mücadele ettiği şampiyona üç gün boyunca çekişmeli ve heyecanlı yarışlara sahne oldu. Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcuları Meyra Kocaman, Doğa Duygu Ergül, Aleyna Çoban ve Öykü Özdemir 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali müsabakalarından şampiyonluklarla döndü.
- Spor
Yüzücüler rakip tanımıyor
Türkiye Yüzme Federasyonu ile Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen Yüzme 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Şampiyonası, 1-3 Aralık tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Yüzme Havuzunda yapıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.