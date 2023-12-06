Türkiye'den İsrail'e mal akışı devam ediyor

Ankara'dan Tel Aviv'e Gazze'deki saldırılar nedeniyle "terör devleti" ve "soykırım" suçlamaları gelirken, Türkiye'nin İsrail ile dış ticareti kesintisiz devam ediyor.

Gazze'ye dönük son savaşın başladığı ekim ayında Türkiye'nin İsrail'e ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 düşüşle 347,9 milyon dolar oldu. İsrail ekim ayında, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 15. ülke olarak TÜİK kayıtlarında yer aldı.

Savaşın devam ettiği kasım ayında ise Türkiye'nin İsrail'e ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,9 düşüşle 301,9 milyon dolar oldu. Ocak-kasım döneminde ise Türkiye'nin İsrail'e ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 düşüşle 4,7 milyar dolara geriledi.

Türkiye'nin İsrail'den ithalatı ise ekim ayında 98,7 milyon dolar, ocak-ekim döneminde 1,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İHRACATTA HANGİ SEKTÖRLER ÖNDE?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kasım ayında Türkiye'nin İsrail'e ihracatında, çelik sektörü 43,9 milyon dolarla ilk sırada yer alıyor.

41,6 milyon dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada 30,4 milyon dolarla elektrik-elektronik sektörü, dördüncü sırada 23,9 milyon dolarla demir ve demir dışı metal sektörü yer alıyor.

"Çimento, cam seramik ve toprak ürünleri" sektörü 23,6 milyon dolarlık ihracatla beşinci sırada yer alırken, otomotiv sektörü 22,9 milyon dolarla altıncı, "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" sektörü 22,3 milyon dolarla yedinci, "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri" sektörü 18,3 milyon dolarla sekizinci, hazırgiyim 15,4 milyon dolarla dokuzuncu, mücevher sektörü 11,1 milyon dolarla onuncu sırada yer alıyor.

Listenin devamında, 8,5 milyon dolarla madencilik ürünleri, 8,1 milyon dolarla makine, 5,7 milyon dolarla tekstil, 5,3 milyon dolarla iklimlendirme, 3,5 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 3,3 milyon dolarla meyve ve sebze, 3,2 milyon dolarla su ürünleri, 2,8 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 2,5 milyon dolarla halı, 1,6 milyon dolarla kuru meyve, 1,3 milyon dolarla fındık, 1,2 milyon dolarla deri ve 1,1 milyon dolarla tütün sektörleri sıralanıyor.

ÜRÜN LİSTESİNDE SİLAH DA VAR

TÜİK'in ekim ayı verilerinde Türkiye'den İsrail'e ihraç edilen ürünleri detaylı olarak görülebiliyor.

Ekim ayında Türkiye'den İsrail'e giden ürünler arasında, 105 bin dolarlık "silahlara ait diğer aksam-parçalar" da yer alıyor.

2023 yılının Ocak-Ekim döneminde ise Türkiye'den İsrail'e toplamda 717 bin 543 dolarlık "Silahlara ait diğer aksam-parçalar" gönderildiği görülüyor.

Yine ocak-ekim döneminde 13 bin 359 dolarlık "kılıç, pala, süngü, mızrak vb. silahlar vb. aksam-parçaları", 14 bin 666 dolarlık "diğer ateşli silahlar", 38 bin 9 dolarlık "revolverler ve tabancaların aksam-parçaları", 39 bin 535 dolarlık "silahların diğer aksam ve parçaları" Türkiye'den İsrail'e ihraç edildi.

Kaynak: SÖZCÜ