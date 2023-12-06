CHP İzmit'te 50 başvuru oldu!

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi siyasi partilerde hareketli günler devam ediyor. CHP'de 21 Kasım itibariyle başlayan ve Genel Merkez tarafından uzatılan aday adaylığı başvuru süreci dün sona erdi. İzmit Belediye Başkanlığı için; Emre Andız, Hüseyin Erol, Hakan Tanta ve Ulaş Yıldız olmak üzere 4 isim aday adayı oldu. İzmit Belediyesi Meclisi için ise 49 aday adayı başvuru yaptı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise aday adaylığı başvurusu yapmadı.

"AK PARTİ ZULMÜNDEN KURTULMAK HEDEF OLMALI"

Başvuru sürecini değerlendiren Gökhan Ercan, konuşmasında şunları söyledi: "Dün itibariyle başvuru sürecimiz sona erdi. Genel Merkez'den bir uzatma kararı çıkmadı. 50 meclis üyesi 4 belediye başkanı aday adayımız var. 20 Şubat'ta listeler teslim edilecek. Tüzüğün emrettiği bir kota var ona uyacağız. İzmit'i 5 yıl daha sosyal belediyecilikle yöneteceğiz. Meclis çoğunluğunu sağlamak en büyük hedefimiz. İttifak konusunda Genel Merkezler bir karar alabilir. Fakat hiçbir şey AKP'den kötü değil. Yerelde sorumluluklarımız var. Siyasiler arasında görüşme yapıp kenti doğru yönetmek için bu bir yerel seçim ilçelerde bir ittifak masası kurulmalı halkla inatlaşmamak lazım halk kendi ittifakını yapıyor. AK Parti zulmünden kurtulmak hedef olmalı. Yeter ki siyasi hırslarımızdan uzak duralım. Cuma günü iki vekilimiz Kocaeli'ye gelecek. Her seçim döneminde Genel Merkez'den bir heyet gelir. Bu olağan bir süreç. Ama ön seçim yapılacak bir zamanımız var. Ben ön seçim olmasından yanayım. Belediye Başkan aday adaylarımıza ve Meclis üyesi aday adaylarımıza başarılar diliyorum ve tebrik ediyorum. Herkese eşit mesafede olacak ve kenti hep birlikte yöneteceğiz."

İZMİT MECLİSİ ADAY ADAYLIĞI

Nazım Gençtürk, Nagip Çiçek, Serdar Atasever, Varol Kaymaz, İsmail Akdeniz, Ayşe Fatmagül Terzi, Engin Aysu, Orhan Dönmez, Güliz Cop, Yakup Oğuz, Gökhan Tanrıverdi, Engin Erarslan, Burak Akbulut, Tuncay Aşkın, Hakan Yalçın, Ufuk Çelik, M. Hüseyin Güçlükaş, Hüseyin Karavar, İsmail Şahin, Tuncay Çakır, Mehmet Şerif Fırat, M. Zeynep Karagül, Murat Öztürk, Muhammet Koç, Hava Hamarat, Ali Anıl Ertan, İsmail Özer, Murat Özel, Yusuf Ziya Tom, Aşkın Yavuz, Mehmet Ali Doğan, Süleyman Şen, Samet Ergül, Burak Efe Erdoğan, Ercan Balseçen, Özkan Nalbantoğlu, Ali Ayaz, Turgut Kocacık, Hakan Haydar Ormancı, Yusuf Erenkaya, Osman Boz, Aydın Merih Kuruçelik, İlker Ulusoy, Dilek Yalçın, Cemal Dolanbey, Hüseyin Altıntaş, Demet Özgün Karaman, Lütfü Obuz, Mustafa Yaman, Orçun Aygül.