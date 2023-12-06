TOSUNLAR İLK KEZ BİR ARADA!..

Onları Park Cafe’de bir arada görmek gerçekten tüylerimi diken diken etti. Üçü de babam İsmail Yağcıoğlu’yu çok iyi tanır. Dolayısıyla beni de babamın sayesinde tanıyorlar… Kağıtspor efsanesi Şinasi ağabeyin hem takım arkadaşıydım, hem de eşi benim orta okulu arkadaşım İlknur’du. İzmit’e örnek bir aşktır onların aşkı… Zihin ağabey mesleğimin doruklarında bir adamdı ve benim için örnekti. Rahmetli eşi de İzmit Lisesi’nden arkadaşımdı… Zeki ağabeyle beraber alıştık, rakip de olduk. Oğlu Tenay adamımdır… Böyle İzmitlileri sürekli Park Cafede görmek gerçekten harika bir şey… Yaşasın İzmit…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.