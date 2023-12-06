TOSUNLAR İLK KEZ BİR ARADA!..

Onları Park Cafe’de bir arada görmek gerçekten tüylerimi diken diken etti. Üçü de babam İsmail Yağcıoğlu’yu çok iyi tanır. Dolayısıyla beni de babamın sayesinde tanıyorlar… Kağıtspor efsanesi Şinasi ağabeyin hem takım arkadaşıydım, hem de eşi benim orta okulu arkadaşım İlknur’du. İzmit’e örnek bir aşktır onların aşkı… Zihin ağabey mesleğimin doruklarında bir adamdı ve benim için örnekti. Rahmetli eşi de İzmit Lisesi’nden arkadaşımdı… Zeki ağabeyle beraber alıştık, rakip de olduk. Oğlu Tenay adamımdır… Böyle İzmitlileri sürekli Park Cafede görmek gerçekten harika bir şey… Yaşasın İzmit…

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