CHP'NİN EFSANE KADINI AYTEN HAVA HAMARAT DA ADAY OLDU

Ayten Hava Hamarat "2010'dan beri parti neferiyim sürekli sahalarda 2020'de kadın kolu yönetiminde örgütten sorumlu olarak görevimi devam ediyorum. Kadınlarımızın başaramadığı her zorluğun üstesinden geleceğini biliyoruz. İspatı için belediye meclis üyesi aday adayı oldum" dedi.

FOTO: MEHMET TOKGÖZ