Başkan Sarı: "İttifak söz konusu değil"

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ana muhalefet partisi CHP'de hareketlilik devam ediyor. 21 Kasım'dan itibaren seçim sürecine başlayan ve Genel Merkez tarafından uzatılan aday adaylığı başvuru süreci 5 Aralık'ta sona erdi. Gazetemize seçim değerlendirmesinde bulunan CHP İl Başkanı Bülent Sarı, aday çıkmayan ilçelerde ittifak söz konusu olmadığını fakat görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

"FATMA BAŞKANIN SÜRECİ FARKLI İŞLİYOR"

Sarı, mevcut İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in aday olmaması ile ilgili, "Fatma Başkanımız mevcut belediye başkanı olduğu için onu farklı değerlediriyoruz. Başkanımız için memnuniyet anketi yapılıyor ve ondan sonraki süreç işleyecek. Mevcut belediye başkanlığına uygulanan yöntem farklı oluyor.Başkanımız daha sonra da müracaatta bulunabilir" dedi.

"İTTİFAK DÜŞÜNMÜYORUZ"

Seçim hakkında konuşan Sarı: "Bizim hedefimiz Büyükşehir Belediyesi partimiz için hayırlısı olsun. Genel merkezimizden gelecek aday adaylıklarını bekliyoruz. İnşallah Kocaeli'de büyükşehiri partimize kazandıracağız. Kandıra ve Başiskele'de aday çıkmaması ile ilgili ittifak söz konusu olacak mı sorusuna yanıt veren Başkan Bülent Sarı: "Şuanda ittifak ile ilgili görüşelerimiz yok ama işbirliği de yapabiliriz oralarda görüştüğümüz aday adaylarımız var" dedi.