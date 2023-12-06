CHP’de 12 ilçede aday adayları belli oldu!

21 Kasım'da başlayan Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvuruları 5 Aralık Salı 17.00 itibariyle tamamlandı. Buna göre;12 ilçede toplam 24 belediye başkan aday adaylığı, meclis üyeliği için ise 203 aday adaylığı başvurusu yapıldı. Listeler 20 Şubat tarihinde merkeze teslim edilecek. Kadın ve genç kotası ise tüzüğün emrettiği şekilde yüzde 33 oranla belirlenecek.

Keramettin Gençtürk

İZMİT’E DÖRT TALİPLİ

İzmit Belediye Başkan aday adayları Emre Andız, Hüseyin Erol, Hakan Tanta, Ulaş Yıldız olurken 50 kişi belediye meclis üyeliği için aday adayı oldu.

DERİNCE İÇİN GÖKÇE ADAY

Derince Belediye Başkan aday adayları: Sertif Gökçe, Birkan Koçak, Atasoy Bilgin olurken 14 kişi belediye meclis üyesi aday adaylığı başvurusu yaptı.

EN ÇOK BAŞVURU KÖRFEZ’DE

Körfez Belediye Başkan aday adayları Bozkurt Uslu, Emirşah Torun, Aynur Vergili, Tayfun Balıkçı, Nurcan Kuşçu oldu. Meclis üyeliği aday adaylığı için 25 kişi başvuru yaptı.

GÖLCÜK İÇİN TEK BAŞVURU

Gölcük Belediye Başkan aday adaylığı için tek başvuru Zeki Aydın’dan olurken 12 kişi meclis üyeliği için aday adayı oldu.

GEBZE İÇİN DE TEK BAŞVURU

Barış Tatoğlu, 36 meclis

TEK ADAY ÇALIK OLDU

CHP Karamürsel Belediye Başkan aday adaylığı tek aday Ahmet Çalık olurken 1 meclis üyeliği başvurusu gerçekleşti.

MERTTÜRK TEK TALİP

Kartepe Belediye Başkan aday adaylığı için Nilay Merttürk başvururken 19 meclis üyeliği başvurusu gerçekleşti.

DARICA’DA TÖRK VE 2 BAŞVURU

Darıca Belediye Başkan aday adayları Yakup Törk, Tuncer Saltaş ve Saide Arslan olurken 24 kişi belediye meclis üyesi aday adayı oldu.

DİLOVASI’NDA 2 BAŞVURU

Dilovası Belediye Başkan aday adayı Fethi Aras ve Mustafa Gökhan Onat başvururken 2 kişi meclis üyeliği için başvurdu.

ÇAYIROVA’DA 3 BAŞVURU

Çayırova Belediye Başkan aday adaylığı için Muharrem Gökçe, Cihan Soyluçiçek, Mustafa Anaç başvuru yaparken meclis üyeliği için 7 kişi başvurdu.

KANDIRA’DA ADAY YOK

Kandıra Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu olmazken meclis üyeliği için 3 başvuru gerçekleşti.