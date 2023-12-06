CHP’de 12 ilçede aday adayları belli oldu!

21 Kasım'da başlayan Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvuruları 5 Aralık Salı 17.00 itibariyle tamamlandı. Buna göre;12 ilçede toplam 24 belediye başkan aday adaylığı, meclis üyeliği için ise 203 aday adaylığı başvurusu yapıldı. Listeler 20 Şubat tarihinde merkeze teslim edilecek. Kadın ve genç kotası ise tüzüğün emrettiği şekilde yüzde 33 oranla belirlenecek.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADAYI
Keramettin Gençtürk
İZMİT’E DÖRT TALİPLİ
İzmit Belediye Başkan aday adayları Emre Andız, Hüseyin Erol, Hakan Tanta, Ulaş Yıldız olurken 50 kişi belediye meclis üyeliği için aday adayı oldu.
DERİNCE İÇİN GÖKÇE ADAY
Derince Belediye Başkan aday adayları: Sertif Gökçe, Birkan Koçak, Atasoy Bilgin olurken 14 kişi belediye meclis üyesi aday adaylığı başvurusu yaptı.
EN ÇOK BAŞVURU KÖRFEZ’DE
Körfez Belediye Başkan aday adayları Bozkurt Uslu, Emirşah Torun, Aynur Vergili, Tayfun Balıkçı, Nurcan Kuşçu oldu. Meclis üyeliği aday adaylığı için 25 kişi başvuru yaptı.
GÖLCÜK İÇİN TEK BAŞVURU
Gölcük Belediye Başkan aday adaylığı için tek başvuru Zeki Aydın’dan olurken 12 kişi meclis üyeliği için aday adayı oldu.
GEBZE İÇİN DE TEK BAŞVURU
Barış Tatoğlu, 36 meclis
TEK ADAY ÇALIK OLDU
CHP Karamürsel Belediye Başkan aday adaylığı tek aday Ahmet Çalık olurken 1 meclis üyeliği başvurusu gerçekleşti.
MERTTÜRK TEK TALİP
Kartepe Belediye Başkan aday adaylığı için Nilay Merttürk başvururken 19 meclis üyeliği başvurusu gerçekleşti.
DARICA’DA TÖRK VE 2 BAŞVURU
Darıca Belediye Başkan aday adayları Yakup Törk, Tuncer Saltaş ve Saide Arslan olurken 24 kişi belediye meclis üyesi aday adayı oldu.
DİLOVASI’NDA 2 BAŞVURU
Dilovası Belediye Başkan aday adayı Fethi Aras ve Mustafa Gökhan Onat başvururken 2 kişi meclis üyeliği için başvurdu.
ÇAYIROVA’DA 3 BAŞVURU
Çayırova Belediye Başkan aday adaylığı için Muharrem Gökçe, Cihan Soyluçiçek, Mustafa Anaç başvuru yaparken meclis üyeliği için 7 kişi başvurdu.
KANDIRA’DA ADAY YOK
Kandıra Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu olmazken meclis üyeliği için 3 başvuru gerçekleşti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.