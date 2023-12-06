Marmara'da bir deprem daha

Marmara Denizi'nde artçı sarsıntılar sürmeye devam ediyor. AFAD verilerine göre bugün saat 13:01'de Gemlik Körfezi açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
NE OLMUŞTU?
Marmara Denizi-Gemlik Körfezi’nde 4 Aralık Pazartesi günü saat 10:42’de 5,1, saat 10:45’te 4,5 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldi. Depremlerde ölen ya da yaralanan olmazken bölgede yaşayanlar büyük panik yaşadı.
Yerin 9,89 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul ve çevresinde de hissedilmişti.
Kaynak: KARAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.