Araç sahipleri dikkat! Kasko poliçe fiyatları geriledi

Son dönemde Türkiye otomotiv pazarında sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Fiyatlardaki gerileme kasko ve sigorta sektöründe önemli değişikliklere neden oluyor.

İkinci el araç fiyatlarına getirilen düzenlemelerin yanı sıra banka kredi faizlerindeki artış, araç fiyatlarında düşüş, kasko ve sigorta primlerindeki gerilemeye neden oldu.

Bu durum, araç sahipleri için maliyet avantajları sunarken, sigorta şirketlerini de politika fiyatlarını revize etmeye yönlendirdi.

POLİÇE PRİMLERİNDE YÜZDE 7'LİK BİR GERİLEME

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) açıkladığı verilere göre,eylül ayı itibarıyla, otomobil kullanım tarzına bağlı ortalama kasko poliçe primleri yıl içerisinde zirve noktalarını gördü. Ancak kasım ayının sonuna gelindiğinde, araba fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle, poliçe primlerinde yüzde 7'lik bir gerileme yaşandı.

Araç fiyatlarındaki düşüş, sigorta şirketlerinin tazminat maliyetlerini azaltmalarına ve dolayısıyla primlerde indirim yapmalarına olanak tanıdı.

Ayrıca ikinci el araç bedellerinin orijinal araç fiyatlarını aşamaması, ikinci el satışlarındaki kilometre sınırlamaları ile araç kredilerindeki daralma ve özellikle ikinci el araç bedellerindeki düşüş de bu eğilimi destekleyen bir faktör oldu.

TSB verilerine göre, kasko sigortalılık oranı en yüksek il İstanbul olurken, onu Ankara ve Kocaeli izliyor.

Kasko sigortalılık oranı en yüksek 10 il ve adetleri şu şekilde: