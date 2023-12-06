Bizim Meryem, Bizim Bora, Bizim Zirve’de destan yazacak

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde Kocaeli'yi temsil eden İzmit Zirve Basketbol Takımı daha önce oynadığı BEŞAS Spor maçını 40-75, Kainat Holding Kırklareli Fen Bilimleri maçını da 76-66 kaybettikten sonra üçüncü maçta büyük bir çıkış yaparak İstanbul Panterleri maçını 80-48 kazanmayı başardı. İzmit Atatürk Spor Salonunda oynanan İstanbul Panterleri maçına kazanmak için çıkan İzmit Zirve Basketbol Takımı ilk devreyi 51-29 maçı da 80-48 kazanarak, Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde ilk galibiyetini aldı. İzmit Zirve Basketbol Takımı Başkanı Mahir Dokuzlar zorlu mücadeleyi kazanarak ilk galibiyet alan sporcuları ve teknik yönetimi kutladı ve ilk galibiyetin anısına fotoğraf çektirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.