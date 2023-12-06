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İzmit Sanat Akademisi’nde ‘Moliere’den Seçmeler’ sanatseverlerle buluştu

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü öğrencilerinin sergiledikleri “Moliere’den Seçmeler” oyunları sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

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İzmit Sanat Akademisi’nde ‘Moliere’den Seçmeler’ sanatseverlerle buluştu mask
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Kentin sanat damarlarını açık tutan İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde eğitim alan yetenekli gençler sahne hayatına atıldı. Geçtiğimiz sezon eğitim alan kursiyerler, usta yazar Moliere’in üç büyük oyunu olan; Hastalık Hastası, Cimri ve Tartüffe oyunlarının birleşiminden oluşan “Moliere’den Seçmeler” oyunlarıyla seyircinin karşısına çıktı. 

BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI
Sanat Akademisi Eğitim Sahnesinde 3 ayrı perde olarak sahnelenen oyun izleyicilerden büyük alkış topladı. Oyun sonrası Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdür Vekili olarak atanan Ufuk Aktürk oyuncu ve eğitmenleri tebrik ederek çiçek takdim etti.

OYUNLAR ÜCRETSİZ
Sanat Akademisi’nde gerçekleşen tiyatro oyunlarının tamamı ücretsizken, izlemek isteyenler rezervasyon sistemi ile katılım gerçekleştirilebiliyor. Tiyatro oyunlarına katılım sağlamak isteyenler rezervasyon ve detaylı bilgi için 0262 322 19 99’u arayarak bilgi alabilirler.

OYUN TAKVİMİ- SAAT
22 ARALIK         20.00
12 OCAK         20.00
2 ŞUBAT         20.00
23 ŞUBAT         20.00
15 MART         20.00
5 NİSAN         20.00
26 NİSAN         20.00
17 MAYIS         20.00

# büyük, İzmit belediyesi, eğitim, açık

06 Ara 2023 - 15:07 - Kültür-Sanat

Muhabir  Haber Merkezi

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