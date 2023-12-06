AKBULUT: GÜZEL PARTİ İLE HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

Kocaelispor alt yapısında önemli katkılar sağlamış bir velidir Akbulut. Uyuşturucu ile mücadele derneğinde de önemli işlere imza attı. Park Cafe’de sohbet ederiz zaman zaman. Yine öyle oldu. Seçimlerle ilgili tahminlerimizi konuşurken, Güzel Parti’nin de planlarından söz etti. İşte tüm söyledikleri:

“ Türkiye'de yaşayan yaklaşık 5 milyon Abdal vatandaşın kurmuş olduğu Doğuş Partisi’nin Genel Başkanı Mahmut Karalar ile bir araya gelerek seçimlerde birlikte hareket etme kararı aldık. Yerel seçimlere muhakkak gireceğiz ve adaylarımızı çıkaracağız. Toplamda 12 milyon Roman Abdal vatandaşlara hitap eden Güzel Parti ve Doğuş Partisi, Büyük Türkiye Partisi adı altında seçimlere ittifak yaparak girecek. Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Şaşmaz ile görüşülmüştür. Cuma günü İstanbul'da bir araya gelerek protokol imzalanacak. Yerel seçimlerde hemen hemen bütün siyasi partiler kendi adları ile yarışacakları için, bu ittifakta en az 20 belediye başkanı çıkaracaklarına inanarak seçimlere katılacaklar…”

*

Noktası virgülüne bunu yayınlıyorum. Son söz seçmenin… Bakalım 31 Mart’a kadar ve daha sonrasında neler göreceğiz…

*

Not: www.kocaeligazetesi.com.tr’de yayınlanan bu yazıya yorumlarınız gazetedeki köşemde de yayınlanmaktadır. Hakaret içermedikçe, olumlu olumsuz tüm yorumlarınız murada yer almaktadır…