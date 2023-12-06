1986’da Çukurbağ’da kurulan Hodri Meydan’ı kurucularından olduğumuz kardeşim Orhan Kaya efsanedir, dokunmayın!..

37 yıldır alın teriyle ekmeğimi kazandığım gazetecilik mesleğimin ta başından bu yana yakın arkadaşımdır Orhan Kaya, Çarşı’nın karizma çocuklarından biridir. Gerçek Kocaelisporludur. Park’ta büyüdük beraber. Kaya Arslan, Orhan Kaya ve bendeniz çalıkuşu… Küçükken top oynadığımız Park’ta şimdi sohbet masamızı kuruyoruz. Tanıdığım en büyük Kocaelisporlulardan, 40 yıllık dostum ile, İzmit üzerine yazmakta olduğum Park Cafe karalamaları kitabımın çalışmaları arasında sohbet ediyoruz... Gözlerimiz dolu dolu, eski İzmit'i özlüyoruz...

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