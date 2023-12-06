Başkan Söğüt: "Esnafımızın her zaman yanındayız"

Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde esnafları gezen Başkan Şener Söğüt’e başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve AKP Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan da eşlik etti. Başkan Söğüt, ilk olarak Mehmet Akif Ersoy Cami’nin bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti. Esnafa kolaylıklar dileyen Başkan Söğüt, hem çay içti hem de gelen talepleri dinledi. Gördüğü eksiklikleri müdürlere aktaran Başkan Söğüt, "Esnafımız bizim için önemli. Dün olduğu bugün de yarın da her zaman yanınızdayım" dedi.