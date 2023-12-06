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Başkan Söğüt: "Esnafımızın her zaman yanındayız"

Mimar Sinan Mahallesinde esnafı ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Esnafımız bizim için önemli. Dün olduğu bugün de yarın da her zaman yanınızdayım" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Başkan Söğüt: "Esnafımızın her zaman yanındayız" mask
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Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde esnafları gezen Başkan Şener Söğüt’e başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve AKP Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan da eşlik etti. Başkan Söğüt, ilk olarak Mehmet Akif Ersoy Cami’nin bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti. Esnafa kolaylıklar dileyen Başkan Söğüt, hem çay içti hem de gelen talepleri dinledi. Gördüğü eksiklikleri müdürlere aktaran Başkan Söğüt, "Esnafımız bizim için önemli. Dün olduğu bugün de yarın da her zaman yanınızdayım" dedi.
# Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, esnaf ziyareti, Meclis, AKP

06 Ara 2023 - 15:56 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(1)
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Turanoglu - Esnaf odaları gereksiz bir kurum

üye ol üyelik ücreti öde aidat öde iflas edince is yerini kapatmak zorunda kalırsın kapanış ücreti öde bu hırsızların eli cebimizden ne zaman çıkacak bilmem gereksiz bir oda benim düşüncem bunlar gereksiz şahsiyetler

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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