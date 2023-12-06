Bu tarihte emekli olanlar yüksek maaş alacak

Milyonlarca çalışan ve emeklilerin gözü yeni yılda maaşlara yapılacak zamlara çevrildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, emekliği gelmiş olan kişilerin merak etiği en büyük soruya yanıt verdi.
Erdursun, aralık ayında mı yoksa ocak ayında mı emekli olmanın daha avantajlı olacağına cevap verdi.
X hesabından açıklama yapan Özgür Erdursun, şunları kaydetti:
"Daha öncede söylediğimiz gibi 2024 Ocak ayında emeklilik müracaatında bulunanlar yaklaşık %7 daha fazla emekli aylığı alacak... Kıdem Tazminatı Tavanı yaklaşık 35.000TL olacak. Emeklilik müracaatı için 2023/Aralık mı, 2024 Ocak mı diye soranlar kıdem tazminatı ve emekli aylığına göre karar versinler."
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.