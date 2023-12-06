İzmit’in son kalaycısı Dokümantasyon Merkezi’ne konuk oldu

Kocaeli Dokümantasyon Merkezi tarafından her haftanın Çarşamba günleri saat 14.00-16.00 saatleri aralığında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları yerleşkesinde Yaşayan Tarih Sohbetleri programı gerçekleştiriliyor. Bu haftanın konuğu ise İzmit’in son kalaycısı olan İlyas Baykal oldu. Uzun yıllardır bu işin içerisinde olan Baykal, mesleğinin sırlarını açıkladı. Programa Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal’ın yanı sıra Gazetemizin yazarlarından Gül Anasal, Mustafa Küpçü ve ilgili kişiler katıldı.

“ÖMRÜM YETENE KADAR KALAYCILIK YAPACAĞIM”

İzmit Kocaeli’nin son kalaycısı İlyas Baykal, “Şu anda kalaycılık işinden emekli oldum bir süre daha devam ettireceğim daha sonra köyümde çalışmaya yine devam edeceğim. Ömrüm yetene kadar bu işi yapmayı düşünüyorum. Artık sektör eskisi gibi değil çırak olarak gelen yok. Kocaeli’de lehim yapacak usta yok. Bir kızım 2 torunum var. İki evladım da evli. Oğlum makina mühendisliğini bitirdi fabrikada çalışıyor. Eşimle İzmit’te tanıştık. İzmit’te yaşıyoruz. Şuanda Akmeşe’de yaşıyorum.

KALAYCILIK ERMENİLERDEN ÖĞRENİLDİ

Kalaycılık hakkında bilgi veren Baykal, “Kalay malzemeleri en başta müşteriden alıyoruz ilaca sokuyoruz sonra ocakta tavlıyoruz pisliklerini yakıyoruz. İlaçlamadan sonra temize geçiriyoruz. Bakır tertemiz olmazsa kalay tutmaz. Kalay çubuk halinde bize geliyor. Önce nişadır daha sonra kalaylama işlemi yapıyoruz. Aslında bu işin piri Ermeniler’dir. Romanların çoğu da kolaycılığı Ermeni’lerden öğrenmiştir.

“MESLEĞİN SON HALKASI”

Programın ev sahibi Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal, program sonunda Baykal’a teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi: “Umarım kalan zamanlarımızda sağlıkla uzun yıllarda bu mesleği devam ettirirsiniz çok teşekkür ederiz. Mesleğin son halkası olarak uzun yıllar işinizi devam ettirmenizi umuyoruz.”