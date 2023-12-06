Körfez'deki kazada hayatını kaybeden Nuriye Biricik son yolculuğuna uğurlandı!

Kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 yolunun Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. Ersin Biricik yönetimindeki 27 AKL 408 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Ersin Biricik'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kazada, Ersin Biricik, babası Mehmet Biricik ve annesi Nuriye Biricik yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Nuriye Biricik, Körfez Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ersin Biricik ve babası Mehmet Biricik, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Körfez ilçesinde bariyerlere çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden Nuriye Biricik (41) için Atalar Mahallesi Hacı Ahmet Karayamaç Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede kazadan yaralı kurtulan eşi Mehmet Biricik (49) hazır bulunurken, aracı kullanan yaralı oğlu Ersin Biricik (22) katılamadı. 4 çocuk annesi Biricik'in cenazesi, namaz sonrası İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.