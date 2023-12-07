AKARYAKIT SATIN ALINACAK

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Taşıt Tanımalı Akaryakıt mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1405177

1-İdarenin a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Kadıköy Mah.Vezir Sok. No:16 41050 . İZMİT/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 2623224460 - 2623224466 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Taşıt Tanımalı Akaryakıt b) Niteliği, türü ve miktarı : 50000 Lt Motorin ve 1000 Lt Benzin

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdare araçlarına "Taşıt Tanıma Sistemi" olan istasyonlardan taşıt tanıma sistemi ile doldurulacaktır. ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 31.12.2024 tarihi sonuna kadar İdarenin ihtiyacı halinde iş makinelerine taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt verilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihi işe başlama tarihidir.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.12.2023 - 11:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İzmit Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- Teklif veren isteklinin; teklif verdiği mala ait T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen, iş bitiş tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik lisansı belgesinin aslını veya noter onaylı suretini,

2-Teklif veren istekli; bayisi olduğu kuruluştan alınmış bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair yetkili bayi belgesi ve bayilik sözleşmesinin aslını veya noter onaylı suretini,

3-Ayrıca bayisi olunan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun İzmit, Kandıra, Körfez ve Derince ilçeleri başta olmak üzere Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarının listesini,

4- Akaryakıt ürünlerinin TS veya EN standartlarına veya bu standartlar da yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uygunluk belgesini, teklifleri kapsamında sunacaklardır.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösterir bayilik lisansı 4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Araçlara takılan taşıt tanıma cihazlarının bakım, onarım ve servis hizmetlerinin tamamı yükleniciye ait olup, hizmetleri ücretsiz yapacaktır. Takılan cihazlardan değiştirilmesi gerekenler yüklenici tarafından değiştirilecek, bunun içinde ek ücret talep edilmeyecektir. Araçlara takılan cihazların arızalı olmasından, istasyonlarda akaryakıtın araçlara doldurulurken ve doldurulduktan sonra yüklenicinin dikkatsizlik ve ihmal gibi nedenlerden dolayı verilen zararların tamamından yüklenici sorumlu olacaktır. 4.3.3. 4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: Alınacak akaryakıt ürünleri TS veya EN standartlarına veya bu standartlar da yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uygun olacaktır. 4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Teklif veren isteklinin; teklif verdiği mala ait T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen, iş bitiş tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik lisansı belgesinin aslını veya noter onaylı suretini teklif kapsamında sunacaklardır.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.