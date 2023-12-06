CHP’de Atasoy Bilgin niyet mektubu yazmış!

ELEMAN ARANIYOR

Arnak Otomotiv Ticaret ve Ltd Şti'de ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE B SINIFI EHLİYETİ OLAN ŞÖFOR-TÜP DAĞITIM ELEMANLARI ALINACAKTIR DETAYLAR YÜZYÜZE GÖRÜ...

0541 268 40 70

ARNAK OTOMOTİV TİCARET VE LTD ŞTİ'