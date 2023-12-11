KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1- İlçemizde bulunan 2 adet işyeri,3 yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak üzere ihale edilecektir.

2- İhalesi 19.12.2023 Salı günü Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odasında yapılacaktır.

3- İhale şartnamesi Belediye Gelir Müdürlüğünden temin edilebilir.

4- Tahmin edilen kira bedeli ve geçici teminatı,

Sıra No İşyeriAdresi AylıkTahminiKiraBedeli Geçici Teminat Faaliyet alanı İhaleSaati 1 4TemmuzMahallesi. CumhuriyetCaddesiNo:2B (103 ada10 parsel ) Karamürsel 8.500,00 TL 9.180,00 TL İşyeri 10:00 2 OsmaniyeMahallesi,Sünni BabakümeevleriNo:38 (106 Ada 156 Parsel) Karamürsel 6.000,00TL + KDV 7.776,00 TL PonyClup Faliyetleri ve Atlı Binicilik SporlarıAlanı 10.00 - Gerçek Kişilerden: İkametgah belgesi, Nüfus cüzdan belgesi, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumundan noterce tasdikli vekaletname veya vekalet edene ait imza sirküleri, Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi, tarım arazileri için ziraat odası kayıt belgesi. - Tüzel Kişilerden: İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri. - Ortak girişimlerde: Ortak girişim beyannamesi. - Geçici teminat alındısı (teminat mektubu veya makbuz) -İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerden Belediyemize emlak, ç.t.v,kira vb gibi borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge. 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7- İhale belgelerini içeren dosya mesai saati içinde ihale gününden bir gün önce Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

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