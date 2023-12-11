KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR
1- İlçemizde bulunan 2 adet işyeri,3 yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırım yapılmak üzere ihale edilecektir.
2- İhalesi 19.12.2023 Salı günü Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı odasında yapılacaktır.
3- İhale şartnamesi Belediye Gelir Müdürlüğünden temin edilebilir.
4- Tahmin edilen kira bedeli ve geçici teminatı,
Sıra
No
İşyeriAdresi
AylıkTahminiKiraBedeli
Geçici
Teminat
Faaliyet alanı
İhaleSaati
1
4TemmuzMahallesi.
CumhuriyetCaddesiNo:2B (103 ada10 parsel )
Karamürsel
8.500,00 TL
9.180,00 TL
İşyeri
10:00
2
OsmaniyeMahallesi,Sünni
BabakümeevleriNo:38 (106 Ada 156 Parsel)
Karamürsel
6.000,00TL + KDV
7.776,00 TL
PonyClup
Faliyetleri ve Atlı Binicilik SporlarıAlanı
10.00
- Gerçek Kişilerden: İkametgah belgesi, Nüfus cüzdan belgesi, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumundan noterce tasdikli vekaletname veya vekalet edene ait imza sirküleri, Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi, tarım arazileri için ziraat odası kayıt belgesi.
- Tüzel Kişilerden: İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküleri, Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri.
- Ortak girişimlerde: Ortak girişim beyannamesi.
- Geçici teminat alındısı (teminat mektubu veya makbuz)
-İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerden Belediyemize emlak, ç.t.v,kira vb gibi borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- İhale belgelerini içeren dosya mesai saati içinde ihale gününden bir gün önce Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.
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Basın No ILN01946665
11 Ara 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.