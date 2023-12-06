Başiskele ile Kırgızistan’ın Çolpon Ata kenti kardeş şehir oldu. Türk Dünyası Belediyeler Birliği koordinesinde iki belediye arasında "Kardeş Şehir Protokolü İmza Töreni” Başiskele Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

İmza törenine Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Çolpon Ata Belediye Başkanı Turdubekov Azamat ve beraberindeki heyet başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, müdürler ve belediye personeli katıldı.

Sıcak ve samimi ortamda, Türkçe ve Kırgızca gerçekleştirilen imza töreninde Başiskele Belediye Başkanı Özlü ve Çolpon Ata Belediye Başkanı Azamat, Kırgız keçe kalpak giyindiler.

BAŞKAN ÖZLÜ: SADECE İKİ ŞEHİR İÇİN DEĞİL ÜLKELERİMİZ İÇİN DE ÖNEMLİ BİR ADIM

Belediye Başkanı M. Yasin Özlü imza töreninde yaptığı konuşmada, Kardeş Şehir Protokolü’nün resmi bir anlaşmadan öte dostluk ve kardeşliğin ruhunu simgelediğini vurgulayarak şu ifadelerde bulundu.

“Bugün burada, iki şehir arasında güçlü ve anlamlı bir bağın başlangıcına tanıklık etmek için bir araya geldik. Şehrimizin gelişimine, kültürel zenginliğine ve sosyal hayatına katkı sağlayacak, kardeşlik temelinde güçlü bir işbirliği için buradayız. Kırgızistan’ın en önemli turizm kentlerinden Çolpon Ata’nın eşsiz güzellikleri ve zengin tarihi ile tanışmak, bu kardeşlik bağını daha da güçlendirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kardeş şehir protokolü, sadece coğrafi sınırları aşan bir dostluğun başlangıcı değil, aynı zamanda kültürlerarası anlayışın ve sosyal bağların da pekişeceği bir adımdır. İki şehir arasında başlattığımız bu işbirliği, sadece yerel düzeyde değil, aynı zamanda uluslararası arenada da ülkelerimiz arasında köprüler kurarak, ortak hedeflere ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Bu protokol resmi bir anlaşmadan öte dostluk ve iş birliği ruhunu simgeliyor. Gelecek nesiller için bir miras bırakmak adına, bugün attığımız bu adımın uzun ömürlü ve verimli olmasını temenni ediyoruz. Kardeş şehir protokolümüzün her iki toplum için de hayırlı olmasını dilerim.”

TURDUBEKOV AZAMAT: BİRLİKTE VERİMLİ VE GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ

Çolpon Ata Belediye Başkanı Turdubekov Azamat ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Öncelikle burada bulunmaktan mutlu olduğumu belirtmek isterim. Şu an biz iki şehir arasında önemli bir süreci başlatmak üzereyiz. Önemli bir protokole imza atmak üzereyiz. Az önce Sayın Başkanımız Mehmet Yasin Özlü’nün de dediği üzere bu protokol iki şehir arasında değil, iki ülke arasında ve gelecek nesiller için önemli bir adım olacak diye ümit ediyoruz. Ekonomik, tarihi, kültürel ve bütün alanlarda gelecekte birlikte çalışacağız. Hep birlikte verimli ve güzel çalışmalar yapacağımızı ümit ediyorum. Misafirperverliğiniz ve bizi sıcak, içten karşıladığınız için herkese çok teşekkür ederiz. İmzalayacağımız bu protokolün hayırlara vesile olmasını dileriz.”

KARŞILIKLI İMZALAR ATILDI

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve Çolpon Ata Belediye Başkanı Turdubekov Azamat "Kardeş Şehir Protokolü”nü karşılıklı imzalayarak iki kent ve ülkeleri için hayırlı olmasını dilediler.

BAŞKAN AZAMAT VE BERABERİNDEKİ HEYET BAŞİSKELE'Yİ GEZDİLER

İmza töreni sonrası Başkan M. Yasin Özlü, meslektaşı Turdubekov Azamat ve beraberindeki heyet ile Başiskele'yi gezerek ilçede yapılan ve yapılacak eserler hakkında bilgiler verdi. Kitaphane, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Başiskele Antik Köfte başta olmak üzere birçok eseri yakından gören Başkan Azamat ve beraberindeki heyet, Başiskele’yi ve yapılan eserleri çok beğendi.