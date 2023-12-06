Gebze ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanan çocuk hastaneye kaldırıldı.Mevlana Mahallesi 882. Sokak'taki parkta E.O. (16) ile E.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B, bıçakla E.O'yu kalçasından yaraladı.Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis, olay yerinden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
- Asayiş
16 yaşındaki çocuk bıçaklandı!
Gebze ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.