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CHP’nin İzmit aday adayı Hüseyin Erol sosyal medyayı salladı!

İzmit’te ikamet eden, İzmit’te esnaflık yapan ve son olarak İzmit Kent Konseyi Başkanlığı yapan Hüseyin Erol’un CHP’den İzmit Belediye Başkan adaylığı için başvuru yapması, İzmit’te büyük bir heyecan yarattı.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
CHP’nin İzmit aday adayı Hüseyin Erol sosyal medyayı salladı! mask

EROL’UN ADAY ADAYLIĞI  SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Her kesimin takdir ettiği, sevdiği, saygı duyduğu Erol’un aday adaylığı sosyal medya da büyük yankı buldu. Tabir yerinde ise sosyal medyayı salladı.

HÜSEYİN EROL’A SEVGİ SELİ

Gazetemizde yayınlanan Hüseyin Erol’un aday adaylığıyla ilgili binlerce yorum yapıldı. Bütün yorumlarda da Hüseyin Erol’u sadece CHP’nin adayı olarak değil, İzmit’in belediye başkanı olarak da görmek istediklerini beyan ettiler.
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06 Ara 2023 - 17:50 - Siyaset

Muhabir  Mesut Akbulut

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