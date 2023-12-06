CHP’nin İzmit aday adayı Hüseyin Erol sosyal medyayı salladı!

EROL’UN ADAY ADAYLIĞI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Her kesimin takdir ettiği, sevdiği, saygı duyduğu Erol’un aday adaylığı sosyal medya da büyük yankı buldu. Tabir yerinde ise sosyal medyayı salladı.

HÜSEYİN EROL’A SEVGİ SELİ

Gazetemizde yayınlanan Hüseyin Erol’un aday adaylığıyla ilgili binlerce yorum yapıldı. Bütün yorumlarda da Hüseyin Erol’u sadece CHP’nin adayı olarak değil, İzmit’in belediye başkanı olarak da görmek istediklerini beyan ettiler.