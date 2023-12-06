CHP’nin İzmit aday adayı Hüseyin Erol sosyal medyayı salladı!

EROL’UN ADAY ADAYLIĞI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Her kesimin takdir ettiği, sevdiği, saygı duyduğu Erol’un aday adaylığı sosyal medya da büyük yankı buldu. Tabir yerinde ise sosyal medyayı salladı.
HÜSEYİN EROL’A SEVGİ SELİ
Gazetemizde yayınlanan Hüseyin Erol’un aday adaylığıyla ilgili binlerce yorum yapıldı. Bütün yorumlarda da Hüseyin Erol’u sadece CHP’nin adayı olarak değil, İzmit’in belediye başkanı olarak da görmek istediklerini beyan ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.