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Öğrencilerin sergiledikleri tiyatro oyunu beğeni topladı

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi tiyatro bölümü öğrencilerinin sergiledikleri "Moliere’den Seçmeler" oyunları sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

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Öğrencilerin sergiledikleri tiyatro oyunu beğeni topladı mask

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde eğitim alan yetenekli gençler sahne hayatına atıldı. Geçtiğimiz sezon eğitim alan öğrenciler, usta yazar Moliere’nin 3 büyük oyunu olan Hastalık Hastası, Cimri ve Tartüffe oyunlarının birleşiminden oluşan "Moliere’den Seçmeler" oyunlarıyla seyircinin karşısına çıktı. Sanat akademisi eğitim sahnesinde 3 ayrı perde olarak sahnelenen oyun izleyicilerden büyük alkış topladı. Oyun sonrası geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdür Vekili olarak atanan Ufuk Aktürk oyuncu ve eğitmenleri tebrik ederek, çiçek takdim etti.
# büyük, eğitim, İzmit belediyesi

06 Ara 2023 - 18:23 - Kültür-Sanat

Muhabir  Haber Merkezi

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