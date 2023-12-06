İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde eğitim alan yetenekli gençler sahne hayatına atıldı. Geçtiğimiz sezon eğitim alan öğrenciler, usta yazar Moliere’nin 3 büyük oyunu olan Hastalık Hastası, Cimri ve Tartüffe oyunlarının birleşiminden oluşan "Moliere’den Seçmeler" oyunlarıyla seyircinin karşısına çıktı. Sanat akademisi eğitim sahnesinde 3 ayrı perde olarak sahnelenen oyun izleyicilerden büyük alkış topladı. Oyun sonrası geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdür Vekili olarak atanan Ufuk Aktürk oyuncu ve eğitmenleri tebrik ederek, çiçek takdim etti.
- Kültür-Sanat
Öğrencilerin sergiledikleri tiyatro oyunu beğeni topladı
İzmit Belediyesi Sanat Akademisi tiyatro bölümü öğrencilerinin sergiledikleri "Moliere’den Seçmeler" oyunları sanatseverlerden büyük beğeni topladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.