Körfez Belediyesi'nde sayıştay raporu hakkında sunum yapıdlı

Körfez Belediyesi’nin 2023 yılı son meclis toplantısı Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve bir önceki meclis toplantı tutanağının oy birliği ile kabul edilmesi sonrasında Başkan Şener Söğüt, kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Söğüt’ün konuşması sonrasında 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporuyla ilgili olarak meclise bilgi sunumu yapıldı.

GEREKLİ ADIMLARI ATTIK

Sayıştay Raporu’nda yer alan bazı bulgularla ilgili olarak gerekli adımların atıldığını belirten Başkan Şener Söğüt, “Hereke ve Kirazlıyalı belediyelerine ait gayrimenkullerin tapu tescilleri belediyemiz adına değildi, onların tescilleri yapıldı. Bu bulgularla ilgili olarak düzeltmeler yapıldı” ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt daha sonra gelen soruları da cevapladı.

YER BULUR BULMAZ BAŞLAYACAĞIZ

Konukevi ile ilgili olarak yer arayışının devam ettiğini belirten Başkan Söğüt, “Atalar Mahallemizde Milli Emlak’tan tahsis edile yapı vardı ama kabul görmedi. Baz özellikleri taşıması gerekiyor. Bitişik nizam olmayacak, müstakil bir yapı olacak. Müstakil bir bina bulacağız ve hemen kiralama yöntemi ile gerçekleştireceğiz” dedi.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YARDIM

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve İlçe Tarım Müdürlüğü’ne geçici araç görevlendirmesi yapılması da oy birliği ile kabul edilirken, ilçe genelindeki amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım konusu da Plan Bütçe ve Gençlik ve Spor Komisyonu’na havale edildi. Dilek temenniler kısmında da meclis üyeleri tek tek söz aldı.