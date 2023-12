Erdoğan'dan yeni asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşti. Toplantıda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, asgari ücret ve ekonomideki son gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Son Kabinemizden bu yana yoğun bir gündemi geride bıraktık. Yurt dışı ziyaretlerimizde ikili ülke ilişkilerimizi güçlendirdik.

TERÖRLE MÜCADELE

*Terörle mücadeleye devam ediyoruz. Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına asla izin vermeyeceğiz.

*Kimin ne yaptığını kimin kiminle iş tuttuğunu biliyoruz. Daha önce yaptığımız gibi bir gece ansızın gelerek tüm senaryoları yırtıp atmaktan çekinmeyiz.

*Kimi kuyu kazar her gelen içsin diye, kimi kuyu kazar her gelen düşsün diye. Biz ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için her gelen içsin diye barış, huzur, dostluk, kardeşlik, güven, refah kuyuları kazıyor, herkesin hizmetine sunuyoruz.

*Kendi akıllarınca bize ama aslında milletimize ve ülkemize kuyu kazanlara kirli hesaplarıyla başbaşa bırakıyoruz.

*İnsanımızı günlük hayatta sıkıntıya sokan meseleleri bire birer çözüme kavuşturuyoruz. En zoru geride kaldı inşallah bundan sonra daha iyiye gideceğiz.

*Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz. Salgın ve küresel krizlerle sarsılan makro finansal istikrarı güçlendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz.

*Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 oranında büyüyerek OECD ülkeleri arasında en iyi performansı gösteren ülke olduk.

*Kaliteli ve sürdürebilir büyüme hedefimizden en küçük sapma yoktur.

*Çalışan emeklilerimizde serzenişlere sebep olan sıkıntıyı gideriyoruz. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına bir defaya mahsus 5'e bin lirayı süratle yatıracağız.

*Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde genel ekonomiyi sarsmayacak bir artış yapılacak.

*İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi yolmayacak, istihdama zarar vermeyecek bir hedef ile bu süreç yönetilecek.

*Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma bir sonraki yılı ise atılım süreci olarak görüyoruz.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

*Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarını sürüdüryor. Komisyonda en güzel sonucun alınacağından şüphem yok.

*İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek.

*Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma bir sonraki yılı ise atılım süreci olarak görüyoruz.

*85 milyon olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, huzurumuza sıkı sahip çıkalım, aramıza fitne fesat sokulmasına izin vermeyelim.

*Gerisi sadece sabır ve vakit işidir. inşallah 2028'i siyasi, ekonomik, beşeri ve askeri bakımından bölgesi ve dünyanın sayılı güçleri arasına girmiş bir ülke olarak karşılayacağız.

İSRAİL'E TEPKİ

*Gazze'deki vahşete ortak olan Batı mayasındaki barbarlık dürtüsüyle hareket etmektedir.

*İsrail'e en küçük söz söyletmeyip, Gazze'de yapılanların dile getirenlerin üzerine hoyratça giden Batı yönetimleri bireysel düzlemde insan olma kurumsal düzlemde devlet olma özelliklerini kaybetmiştir.

*BM Genel Sekreterinin samimi çabaları güvenlik konseyinin kimi daime üyeleri tarafından engellenmiştir. Batının etekleri altına saklanan İsrail yönetimi zulmünü ne kadar tırmandırırsa sonuçta ödeyeceği bedeller de o kadar ağır olacaktır.

* Çocuk, kadın, yaşlı, silahsız ve çaresiz insanları öldürmek sadece İsrailli yöneticiler gibi korkaklara mahsus zavallılıktır.

Bölgeye huzur gelmesinin tek yolunun 1967 sınırlarında Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Kaynak: sözcü