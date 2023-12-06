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Kardeşiyle Dicle Nehri’ne atlayan Zelin’den acı haber

Şırnak'ta, Dicle Nehri'ne atlayan 2 kardeşten kaybolan ve arama- kurtarma çalışmaları 10'uncu gününde süren 14 yaşındaki Zelin Ç.'nin cansız bedenine Suriye’de ulaşıldı.

Demirören Haber Ajansı
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Kardeşiyle Dicle Nehri’ne atlayan Zelin’den acı haber mask

Şırnak AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Cizre ilçesinde 27.11.2023 tarihinde yaşanan boğulma olayında, kayıp kızımızın Suriyenin Hani köyünde bulunduğu bilgisi alınmıştır. 10 günden beri Şırnak AFAD koordinasyonunda aralıksız canla başla çalışan bütün ekiplerimize, Diyarbakır AFAD, Elazığ AFAD, Van Emniyeti, Cizre Belediyesi, Cizre Kaymakamlığı, Cizre Emniyeti, Şırnak AFAD çalışanlarına ve Kızılaya şükranlarımızı sunuyoruz. Kayıp şahsın ailesine sabır diliyoruz" denildi.

Çocukların amcası İdris Çalış da yeğenlerinin 8 yıldır anne ve babalarından uzak kaldıklarını ve bu yüzden bu yola başvurduklarını düşündüğünü söyledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 27 Kasım'da, Cizre ilçesinde, Dicle Nehri kıyısındaki Bırca Belek Park kenarında meydana geldi. Kız kardeşler Zilan ve Zelin Ç., Dicle Nehri'ne atladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerle nehre giren bölge halkı, Zilan'ı kurtardı. İlk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zilan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.
# sağlık, afad

06 Ara 2023 - 20:08 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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