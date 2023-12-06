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Tartıştığı çocuğu av tüfeğiyle vurdu

Kayseri'de tartıştığı 15 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle ağır yaralayan 19 yaşındaki Şaban Ö. gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı
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Tartıştığı çocuğu av tüfeğiyle vurdu mask

İddialara göre olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi, Camdüzü Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yaşandı.Şaban Ö. ile Suriye uyruklu M.N.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Şaban Ö., evde bulunan av tüfeğiyle M.N.A.'ya ateş açıp kaçtı. Ağır yaralanan M.N.A. ise evden çıkarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayın şüphelisi Şaban Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
# sağlık

06 Ara 2023 - 20:46 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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