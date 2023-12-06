Tartıştığı çocuğu av tüfeğiyle vurdu

İddialara göre olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi, Camdüzü Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yaşandı.Şaban Ö. ile Suriye uyruklu M.N.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Şaban Ö., evde bulunan av tüfeğiyle M.N.A.'ya ateş açıp kaçtı. Ağır yaralanan M.N.A. ise evden çıkarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayın şüphelisi Şaban Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.