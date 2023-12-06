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BAŞKAN DOKUZLAR’DAN ÖZEL GÜNDE ÖZEL ZİYARETLER

AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla esnaf ve girişimci kadınları ziyaret etti.

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BAŞKAN DOKUZLAR’DAN ÖZEL GÜNDE ÖZEL ZİYARETLER mask
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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla İzmit Fethiye Caddesi üzerinde esnaf ve işletmecilik yapan kadınlara özel ziyaret gerçekleştiren Başkan Halil Güngör Dokuzlar, çiçek takdiminde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde duygularını ifade eden Başkan Dokuzlar:” Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma öncelikli hedefine ulaşımı, ancak asaletin timsali kadınlarımızın her geçen gün birçok alanda daha da güçlenmesi ile mümkün olacaktır.”dedi

“EL ATTIKLARI İŞLERDE MUHTEŞEM BAŞARILARA İMZA ATMAKTADIRLAR”

Başkan Dokuzlar konuşmalarının devamında : ” Ulusal Kurtuluş mücadelemizde cephede savaşan, mermi taşıyan Türk kadını Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte öncelikle seçme ve seçilme hakkını elde etmiş ve birçok Avrupa ülkesinden önce siyasal, sosyal ve ekonomik alanda eşit haklara sahip olmuştur. Varlıklarıyla toplumumuza şekil veren kadınlar günümüzde; bilim, siyaset, eğitim, kültür-sanat, ve daha bir çok alanda başarılarıyla kendilerinden söz ettirmekte, toplumun her alanında söz sahibi, hayatın ayrılmaz bir parçası olan kadınlar, el attıkları işlerde muhteşem başarılara imza atmaktadırlar. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma öncelikli hedefine ulaşımı, ancak asaletin timsali kadınlarımızın her geçen gün birçok alanda daha da güçlenmesi ile mümkün olacaktır. Varlıklarıyla onurlandığımız, toplumumuzun sevgi, şefkat ve fedakarlık ve başarı simgesi kadınlarımızın “Dünya Kadın Hakları Günü”nü kutluyor, saygılar sunuyorum.”dedi
# AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, eğitim

06 Ara 2023 - 20:55 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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