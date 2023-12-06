Ö.O.T. idaresindeki otomobil Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Gönen ilçesi İğdecik köyü yol ayrımında karşı yönden gelen Cemal Soysal yönetimindeki plakası alınamayan otomobille çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Cemal Soysal ile aynı araçtaki Hamdi Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralanan Ö.O.T. ve yanındaki A.A. ilçedeki hastaneye kaldırıldı.Yoğun sisin etkili olduğu ve görüş mesafesinin oldukça düşük olduğu kara yolunda güvenlik güçlerinin önlem aldığı öğrenildi.
- Asayiş
Feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Isparta'nın Gönen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.