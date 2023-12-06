"İç İçe" seramik sergisi Kocaeli'de açıldı

İzmit Tarihi Tren Garı Galerisi'ndeki sergide yer alan 37 eser, Anadolu'nun iç içe geçmiş kültürel zenginliklerini geçmişten bugüne taşıyan seramik sanatıyla ifade etmeyi amaçlıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, serginin açılışında, sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'nin aynı zamanda önemli kültür ve sanat kenti olduğunu söyledi.

Şehirde Kültür ve Turizm Bakanlığının "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" unvanına sahip 35 sanatçı olduğunu aktaran Taşdelen, ilk sergisini açan Eroğlu'nun bundan sonra farklı platformlarda pek çok sergiye imza atacağına inandığını ifade etti.

Taşdelen, İzmit Tarihi Tren Garı Galerisi'nin kapılarının tüm sanatçılara açık olduğunu sözlerine ekledi.

- "Geleceğin izlerini seramik sanatına entegre etmeyi amaçladım"

Çiğdem Eroğlu da sergide, iç içe geçmiş eser ve modellerle yeteneklerinin şimdiki zaman dilimindeki sınırlarının görülebileceğini anlattı.

Geçmişin mirası riton formunu kendi estetik algısıyla yeniden şekillendirirken, geleceğin izlerini de seramik sanatına entegre etmeyi amaçladığını vurgulayan Eroğlu, sınırları zorlayarak yeni formların peşinde koşarken, özgünlüğünü koruyarak yaratıcılığını özgürce ifade etmeye çalıştığını kaydetti.

Eroğlu, sergide iç dünyasının duygusal karmaşıklığında yolculuğa çıkaran heykellerin de bulunduğunu belirterek, "Bu akşam sadece sergi açılışı değil, aynı zamanda sanat yolculuğunu paylaşma anıdır. Tüm bu yılların birikimi ve emeğini sanatseverlerle buluşturarak, bir nevi tüm çeyizimi görücüye çıkarıyor, sanatımda devrim başlatmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Daha yapmak istediği çok form, anlatmak istediği çok hikayesi olduğunu dile getiren Eroğlu, "Bir yerden başlamam gerekiyordu. İşte o an bu an." dedi.

Konuşmaların ardından aralarında Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya ve Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük'ün de olduğu sanatseverler sergiyi gezdi.

Farklı zaman dilimlerini, formları ve teknikleri birleştiren hayvan başı biçiminde yapılmış kaplar, vazo ve küp gibi 37 eserin yer aldığı sergi, 20 Aralık'a kadar açık olacak.